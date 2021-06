Wenn sich vor der Banco de España in Palma de Mallorca in den vergangenen Tagen lange Schlangen gebildet haben, hat das einen triftigen Grund. Am Mittwoch (30.6.) soll nun endgültig der letzte Tag sein, an dem Spanier ihre alten Peseten gegen inzwischen auch nicht mehr ganz neue Euro eintauschen können. Die Frist sollte bereits im vergangenen Jahr auslaufen. Wegen der Corona-Pandemie hatte die spanische Zentralbank noch einmal ein paar Monate draufgelegt.

Da es überall auf der Welt genügend Leute gibt, die immer den letzten Moment abwarten, bildeten sich nun erneut lange Warteschlangen von Personen, die sich keinen Termin hatten geben lassen, sondern bis zu zweistündige Wartezeiten in Kauf nahmen, um ihre oft über Jahrzehnte im Haus versteckten Schätze gegen Euro einzutauschen.

Pedro de las Heras, Direktor der Banco de España auf den Balearen, erklärte am Dienstag (29.6.), dass allein im Jahr 2021 rund 50 Millionen spanische Peseten getauscht wurden. Das entspricht einem Gegenwert von etwa 300.000 Euro. In den vergangenen Tagen habe man täglich etwa 200 Personen empfangen, die ihre lange versteckten Bargeld-Reserven zur Bank brachten.