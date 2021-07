DIe Guardia Civil hat am Dienstag (13.7.) in Sóller ihre neuen Kollegen aus dem Ausland vorgestellt. 19 Polizisten aus Deutschland, Italien und Frankreich sind den Sommer über auf Mallorca und Ibiza im Dienst. Sie sollen in den Tourismusgebieten die Betreuung der Urlauber erleichtern.

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, sind neun deutsche Polizisten bis Ende September auf den Balearen im Einsatz. Zwei von ihnen unterstehen der Wache von Artà. Sie sollen sich um die Urlauber in der Deutschen-Hochburg Cala Ratjada kümmern. Andere zwei Polizisten sind für die Playa de Muro und Can Picafort eingeteilt. Über die Einsatzgebiete der restlichen fünf Polizisten machte die Guardia Civil keine Angaben.

Insgesamt patrouillieren 16 ausländische Beamte auf Mallorca und drei auf Ibiza. Die Zusammenarbeit geht auf ein internationales Projekt zwischen den Behörden zurück. Wegen der Pandemie war das Programm im Vorjahr ausgesetzt worden. Die Guardia Civil bedankt sich bei den Hotelverbänden der verschiedenen Gemeinden, die das Projekt ermöglichen. /rp