Traurige Gewissheit: Der deutsche Wanderer, der seit über einer Woche auf Mallorca vermisst wurde, ist tot. Die Bergrettung auf Mallorca fand ihn an Mittwochmorgen (28.7.) auf der Halbinsel La Victòria bei Alcúdia.

Der 63-Jährige war mit seinen beiden Schwestern im Urlaub an der Playa de Palma. Vergangene Woche Dienstag (20.7.) machte er sich alleine zu einer Wanderung auf, ohne sein genaues Ziel mitzuteilen. Zuerst vermutete man, er sei in die Serra de Tramuntana aufgebrochen. Schließlich wurde sein Mietwagen am Samstag auf einem Parkplatz auf der Halbinsel La Victòria gefunden. Seitdem waren ein Hubschrauber, eine Hundestaffel und die Bergrettung in dem bei Wanderern beliebten Gebiet auf der Suche nach dem Vermissten.

Am Mittwochmorgen fand das Einsatzteam zuerst den Rucksack des Deutschen. Ein Spürhund führte 20 Minuten später zum leblosen Körper. Die Todesursache ist bislang noch nicht bekannt.

Der 63-Jährige ist der zweite Deutsche, der in den vergangenen Tage bei einer Wanderung verstarb. Am vergangenen Samstag (24.7.) hatte die Bergrettung einen erfahrenen 52-jährigen Wanderer nahe des Stausees Gorg Blau tot aufgefunden. Der Mallorca-Resident trainierte eine Amateurfußballmannschaft in Palma.

/rp