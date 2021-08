Ich war bei einer Corona-Party auf Mallorca. Ja, mitten in der Pandemie. In diesem kleinen Häuschen im Gewerbegebiet von Son Oms war das Virus genauso schnell unterwegs wie die Drogen. Ersteres sah man nicht, aber es war offensichtlich. Die Drogen waren in jeder Ecke des Areals zu finden, das die Polizei um 5 Uhr morgens hochnahm. Ich ekelte mich regelrecht bei dem, was ich sah. Und ich schämte mich. Aber fangen wir von vorne an.

Man hatte mir schon viel von illegalen Partys erzählt, sogar während des Alarmzustands. Allein: Ich konnte es kaum glauben. Aber wir sind auf Mallorca, es ist August. Und allein für die Nacht von Samstag auf Sonntag (1.8.) gab es gleich mehrere Optionen. Artà war schnell aus dem Rennen. Zu weit weg. Felanitx lautete die Alternative. „In einem enormen Chalet, das so versteckt ist, dass die Polizei unmöglich die Party sprengen kann“, hieß es. Auch das schied aber letztlich aus. Gegen 2 Uhr parkte ich das Auto schließlich neben einer Mauer in Son Oms in einer langen Reihe von Fahrzeugen. Eine Stunde vorher hatte mir jemand den Standort geschickt. „Neben dem Flughafen gibt es zwei, drei Locations, in denen es abgeht. Wenn uns eine nicht gefällt, gehen wir einfach zur nächsten“, so die Message.

15 Euro und ein Bändchen fürs Handgelenk

Die Musik war schon von Weitem nicht zu überhören und die Lichteffekte nicht zu übersehen. Unauffällig geht anders, gerade nachts, wenn es sonst stockdunkel ist. 50 Meter nach dem Eingang zur Finca kontrollierten zwei Männer den Einlass. 15 Euro, ein Bändchen fürs Handgelenk, und los ging’s. Auf der Finca gab es ein kleines verfallenes Haus. Nicht mehr als vier Zimmer. Weder Türen noch Fenster.

Etwa 50 Menschen standen vor dem Haus und konsumierten ihre selbst mitgebrachten Alkoholika. Das erlaubten die Veranstalter. Die Gäste waren ausschließlich Mallorquiner, kein einziger Ausländer war darunter. Aber fast alle Altersgruppen. Von jungen Leuten knapp über 20 bis hin zu denen, die schon ergraut waren. Und natürlich wurden weder Abstände eingehalten noch Masken getragen.

Ich hatte Bedenken, aus Versehen jemanden zu stoßen und damit dieses rosa Pulver auf dem Boden zu verteilen, das viele durch die Nase einzogen. „Das Tusi ist gerade angesagt“, erklärten sie mir. „Man nennt es das rosa Kokain. Das lässt dich richtig schön high werden.“ LSD und MDMA, das ist der neue Cocktail, der gerade in Mode ist.

Ganz allein mit meiner Maske

Aber das war noch nichts verglichen mit dem, was ich im Inneren vorfand. Nach eineinhalb Stunden im Außenbereich nahm ich allen Mut zusammen und betrat das Haus. Meine FFP2-Maske schien mir sagen zu wollen: „Du weißt schon, dass das selbst für mich zu viel ist?“ Ich fühlte mich wie ein Außerirdischer. Alle schauten mich an, sie drehten sich um, lachten mich aus. „Schau mal die an, die hat eine Maske auf“, machte sich ein junger Mann über mich lustig. Ich war die einzige mit Maske in diesem vollgerauchten Ambiente, das nach Joints und Verachtung roch. Weitere 50 Menschen tanzten, so gut es auf diesem beengten Raum eben ging, zusammengepfercht wie Sardinen zu Rave-Musik und Lichteffekten wie in der Disco.

Es war beinahe stockdunkel, nur Zigaretten und der ein oder andere Blitz einer Handykamera sorgten für Licht. Ich fragte mich, wie viele dieser Menschen am nächsten Mittag mit der Großfamilie essen, wie viele am Montag wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren oder wie viele sich am nächsten Tag mit ein paar Kollegen auf ein Bier treffen würden.

"Die Bullen, die Bullen!"

Gegen halb vier morgens kam plötzlich Unruhe auf. „Die Bullen, die Bullen!“, hörte ich. Die Köpfe drehten sich in Richtung der Landstraße, wo ein Streifenwagen am Eingang der Finca anhielt. „Alles easy, ohne Durchsuchungsbefehl können die gar nichts machen“, hörte ich den Justiz-Experten in der Gruppe neben mir sagen. Ein anderer beruhigte eine nervöse Jugendliche: „Sie kommen öfter vorbei, ziehen dann aber wieder ab. Kein Grund zur Aufregung.“

Der Streifenwagen kam und fuhr tatsächlich wieder fort, und es schien so, als würde nicht mehr passieren. Doch dann kamen die Polizisten mit Verstärkung zurück. Vier Autos der Ortspolizei und drei größere Einsatzwagen der Nationalpolizei kreuzten vor der illegalen Party auf. Manche Gäste wollten flüchten, doch die Organisatoren hatten schnell Argumente dagegen parat: „Zwischen 1 und 6 Uhr darfst du nicht auf der Straße sein. Wenn du hier rausgehst, kriegst du ein Knöllchen, sie nehmen deine Daten auf und du wirst 6.000 Euro zahlen müssen.“

Obwohl nur bedingt zutreffend – zwischen 1 und 6 Uhr gibt es keine Ausgangssperre, sondern ein Versammlungsverbot –, taten die Ermahnungen ihre Wirkung. Niemand bewegte sich vom Fleck. Um fünf Uhr beendeten dann die Nationalpolizisten die Party. Ich habe schon Teilnehmer an den 100-Meter-Läufen bei Olympia gesehen, die langsamer waren als manch Teilnehmer der Party. Hürdenlaufen, Langstrecke, es war alles dabei, was es auch in Tokio zu sehen gibt. Manche sprangen sogar in den Abwasserkanal von Sant Jordi.

Neun Anzeigen

Die Polizei musste sich damit zufrieden geben, dass sie lediglich die Personalien von neun jungen Leuten aufnehmen konnte. Sie erwartet nun eine Geldstrafe zwischen 1.000 und 6.000 Euro. Zwei Stunden lang durchkämmten die Beamten jeden Winkel der Finca. Es ist anzunehmen, dass auch die Organisatoren der Party nun eine saftige Geldstrafe bekommen. Schließlich haben sie eine private Feier auf die Beine gestellt, die Menschenansammlungen zur Folge hatte, bei denen die Anti-Corona-Maßnahmen nicht einmal hätten angewandt werden können, wenn es denn gewollt gewesen wäre.

Zumindest ein Epizentrum der Infektionen auf der Insel ist nun erst einmal stillgelegt. Unglücklicherweise schießen Wochenende für Wochenende wieder neue aus dem Boden. Ein illegales Geschäft, das, man kann es drehen und wenden wie man will, so manchen Menschen das Leben kosten wird.