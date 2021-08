Die Bergrettung der Guardia Civil ist am Donnerstag (19.8.) ausgerückt, um zwei deutsche Wanderer aus ihrer misslichen Lage in den Bergen Mallorcas zu befreien. Per Hubschrauber wurde das Paar zu ihrem Auto zurückgeflogen.

Wie aus einer Pressemitteilung vom Freitag hervorgeht, waren die Deutschen im Alter von 29 und 34 Jahren in der als sehr anspruchsvolles Wanderrevier bekannten Schlucht Torrent de Pareis unterwegs, die in Sa Calobra mündet. Offenbar überschätzten sie ihre Kräfte überschätzt und waren schlecht vorbereitet. Den Deutschen ging das Wasser aus. und das Rettungsteam fand sie entkräftet an einer schwierigen Kletterstelle vor.

Nachdem das Paar getrunken hatte, ging es den beiden wieder gut. Weitere ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Die Guardia Civil rät Wanderern nochmal eindringlich, die Routen vorab genau zu studieren und genügend Wasser und ein paar Snacks mitzunehmen. /rp