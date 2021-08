Eine Einheit der Nationalpolizei hat am Freitag (20.8.) einen mutmaßlichen Luxusuhren-Dieb am Flughafen von Palma de Mallorca festgenommen. Der 35-jährige Italiener soll an zwei Diebstählen von Uhren beteiligt gewesen sein, eine im Wert von rund 125.000 Euro, die andere im Wert von 40.000 Euro.

Bei der ersten Tat vom 11.8. gegen 23.15 Uhr war ein Mann in Molinar beim Spaziergang mit seiner Familie überfallen worden. Der Dieb entriss ihm mit Gewalt seine Uhr und flüchtete mit einem Komplizen auf einem Motorrad. Beim zweiten Überfall am 14. August gegen 22.35 Uhr traf es auf die gleiche Weise einen Passanten im Viertel Jaume III in Palma.

Die Beamten gehen davon aus, dass der Dieb zu einer der organisierten Rolex-Banden aus Neapel gehört, die bevorzugt in den Sommermonaten mit derselben Masche zuschlagen: Sie wählen ein Opfer aus, verfolgen es, nehmen ihm gewaltsam die Luxusuhr ab und flüchten mit einem Komplizen, der bereits mit einem Fahrzeug in Bereitschaft wartet. /bro