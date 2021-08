Ein 20-jähriger Holländer hat sich bei einem Balkonsturz auf Mallorca schwere Verletzungen zugezogen. Der Urlauber fiel am Donnerstagmorgen (26.8.) auf die sogenannte Schinkenstraße in der deutschen Partyhochburg, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Zu dem Vorfall kam es gegen 9 Uhr im Carrer Pare Bartomeu Salvà, wie die Straße wirklich heißt. Ob der junge Mann zu der frühen Stunde betrunken oder verkatert war, ist nicht bekannt. Aus ungeklärten Gründen stürzte er von seinem Balkon aus dem ersten Stock. Dabei fiel er auf eine Markise, die über dem Hoteleingang angebracht ist, und von dort weitere fünf Meter auf die Straße. Die Markise könnte ihm das Leben gerettet haben. Dennoch zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde in Palmas Krankenhaus Son Espases gebracht.

Es könnte sich dabei um den ersten sogenannten Balconing-Fall auf Mallorca in diesem Jahr handeln. Zu den Balkonstürzen kommt es meist in den Urlauberhochburgen Magaluf und Arenal, etwa wenn betrunkene Urlauber sich aussperren und über den Balkon ins Zimmer gelangen wollen oder von hoch oben in den Pool springen. /rp