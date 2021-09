Die Polizei auf Mallorca hat am Freitagabend (17.9.) ein Pferd konfisziert. Dem Halter wird vorgeworfen, dass Tier misshandelt zu haben und versucht zu haben, Passanten umzureiten.

Zu dem Vorfall kam es gegen 22 Uhr in Can Picafort. Verschiedene Passanten haben den Notruf gewählt und die Beamten informiert, dass ein Pferd misshandelt wird. Eine Streife kam und wurde Augenzeuge, wie der Mann auf der Flaniermeile Antonio Garau am Strand mit dem Pferd im Galopp ritt und es auf die Fußgänger steuerte, vor welchen er nur knapp abbremste.

Die zwei Polizisten konnten den Mann stoppen. Der 47-jährige Spanier stand offenbar unter Drogeneinfluss und zeigte sich wenig kooperativ. Seiner Aussage zufolge war er unterwegs, um Zigaretten zu kaufen. Eine mögliche Tiermisshandlung verneinte er und forderte die Beamten auf, das Pferd zu inspizieren und Verletzungen zu zeigen.

Dabei näherten sich Touristen und Residenten, die gesehen haben, wie der Mann das Tier geschlagen und getreten haben soll. Offenbar war der Spanier zuvor mit dem Tier am Strand entlanggeritten und ist über einen kleinen Wasserlauf gesprungen. Jedes Mal, wenn das Pferd stürzte, bekam es offenbar Prügel. Die Polizei konfiszierte das Tier und brachte es auf einen Bauernhof in der Nähe unter. Dort soll es bleiben, bis ein Richter über den Fall entschieden hat. /rp