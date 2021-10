Die spanische Nationalpolizei hat auf dem Flughafen von Mallorca in Zusammenarbeit mit der Guardia Civil drei Männer festgenommen, die einer sogenannten Rolex-Bande angehören sollen. Das geht aus einer Pressemitteilung vom Freitag (1.10.) hervor. Die Festgenommen sollen in Urlaubergebieten Luxusuhren an sich gerissen haben.

Die Norditaliener hätten sich ihre Opfer in Palma de Mallorca, Calvià und Andratx gesucht, heißt es in der Mitteilung. Mit geschickten Handgriffen rissen sie zuvor von ihnen beobachteten Passanten die Luxusuhr vom Arm. Klappte das nicht, wendeten die Männer auch Gewalt an. Danach flohen sie mit einem Motorroller. Auch andere Rolex-Diebe - es sind häufig eigens angereiste italienische Kriminelle - gehen so vor.

Wie sich herausstellte, hatte sowohl die Policía Nacional als auch die Guardia Civil Ermittlungen aufgenommen. So arbeiteten die Ermittler zusammen und konnten die Männer kurz vor der Ausreise festnehmen. Die Beamten stellten eine Uhr im Wert von 30.000 Euro sicher und gaben sie dem Eigentümer zurück. Die drei Festgenommen sind nun in Untersuchungshaft. /rp