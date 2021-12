Füße hochlegen und Kraft tanken: Auf Mallorca steht nun die letzte große Auszeit vor den Weihnachtsfeiertagen an. Am Montag (6.12.) besucht uns auf der Insel zwar nicht der Nikolaus, aber wir bekommen etwas viel Besseres als Schokolade: einen Feiertag zu Ehren der spanischen Verfassung. Am Día de la Constitución wird zelebriert, dass 1978 die heute gültige Verfassung verabschiedet wurde. Spanien ist nach den Jahren der Diktatur seither wieder eine Demokratie.

Fast nahtlos geht es mit dem nächsten Feiertag weiter: Mariä Empfängnis am Mittwoch (8.12.). Nach Maria Himmelfahrt am 15. August ist es der zweite spanienweite Feiertag der Marienverehrung, bei dem es übrigens nicht um den Zeugungsmoment geht, sondern darum, dass Maria als einziger Mensch frei von der Erbsünde war. Wer sich am Dienstag dazwischen (7.12.) freinehmen kann, darf sich über eine fünftägige Brücke freuen. Sie können davon ausgehen, dass ein Großteil der Mallorquiner auf diese Idee gekommen ist und dass daher auch der Dienstag kollektiven Feiertags-Flair versprühen wird. Sowohl am spanischen Verfassungstag als auch am Tag der „Inmaculada Concepción" haben die Behörden sowie auch die meisten Geschäfte der Insel in diesem Jahr geschlossen. Daher laden die zwei gesetzlichen Feiertage weniger zum Konsum als vielmehr zu Ausflügen ein, sofern das Wetter mitspielt. Wer bereits darauf brennt, seine Geschenkeinkäufe hinter sich zu bringen, muss sich noch ein wenig gedulden, bekommt aber zumindest noch an zwei verkaufsoffenen Sonntagen die Gelegenheit für eine ausgedehnte Shoppingtour: Am 12. und am 19. Dezember haben die Läden geöffnet.