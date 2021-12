Der am 8. Dezember wegen mutmaßlichen Betrugs in mehreren Fällen in Stuttgart festgenommene deutsche Mallorca-Makler war bereits wegen Betrugs in Deutschland vorbestraft. Das hat auf MZ-Anfrage eine Sprecherin der Staatsanwalt Stuttgart bestätigt. Die Ermittlungen dauern zurzeit noch an. Der Beschuldigte sitzt wegen dringenden Tatverdachts in der JVA Stammheim, normalerweise folgt darauf eine Anklage.

Mehr zum Thema Festgenommener Mallorca-Makler soll deutsche Unternehmer um 2,2 Millionen Euro geprellt haben