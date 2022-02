Wer am Samstag ein Konzert von einer der besten ihres Fachs erleben will, kann in der Kirche Santa Creu in Palma de Mallorca um 20.30 Uhr Montserrat Torrent zuhören. Die Katalanin gilt trotz ihrer 95 Jahre als eine der besten Organistinnen Spaniens.

Bartomeu Manresa, Organist der Kirche, freut sich, die lebende Legende für ein Konzert seines „Internationalen Orgelfestivals“ begrüßen zu können. Telefonieren kann man mit Torrent vor ihrem Konzert nicht. Denn die Musikerin hört schon seit Jahren schlecht. Aber wenn es um Orgelmusik geht, funktioniert ihr Gehör noch einwandfrei, erzählt Manresa bewundernd. Der Organist hat bei Torrent noch vor etwa 30 Jahren Stunden genommen. „Sie ist eine Lehrerin von Lehrern, die meisten Orgel-Dozenten haben irgendwann bei ihr gelernt“, sagt Manresa. Ihr Einfluss auf die spanische Orgelmusik sei unermesslich. Auch deswegen, weil die Organistin, die über Jahrzehnte am Konservatorium in Barcelona lehrte, viel Forschung betrieben hat. Sie wollte herausfinden, wie Stücke von spanischen Komponisten in ihrer jeweiligen Zeit gespielt wurden, um sie originalgetreu interpretieren zu können. Musikerin Montserrat Torrent hat der Orgel ihr Leben gewidmet „Sie hat der Orgel ihr Leben gewidmet“, fasst Manresa zusammen. Wegen ihrer Leidenschaft für das Instrument spiele sie auch noch in ihrem hohen Alter gern Konzerte. „Und sie macht es sich nicht leicht“, so Manresa. Sie habe sich für das Konzert komplizierte Stücke ausgesucht. Außer Torrent am 5. Februar gibt es im Rahmen des Festivals drei weitere Konzerte. Am 12. Februar spielt der Italiener Enrico Viccardi, am 19. Februar der Deutsche Kay Johannsen und am 26. Februar der Franzose Frédéric Deschamps. Der Eintritt ist frei, die Kirche bittet um Spenden für den Erhalt der Orgel.