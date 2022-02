Am frühen Dienstagmorgen (8.2.) hat es auf Mallorca einen spektakulären Unfall gegeben. Ein Auto, das in Bendinat (Gemeinde Calvià) gerade aus dem Autobahntunnel kam, ist mitten durch den Kreisverkehr am Ortseingang gefahren.

Daraufhin fuhr Wagen auf einen Bordstein, zertörte einen Zaun und eine Hecke und flog laut Polizeiangaben 15 Meter durch die Luft, bevor er vor einem Restaurant landete. Die beiden Insassen blieben dabei unverletzt. Sie waren wohl im Auto eingeschlafen. Glücklicherweise waren auch keine Passanten unterwegs. Die Guardia Civil prüft nun die Ursachen. /mw