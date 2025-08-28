Wer hat das Kommando? Gerangel um Kompetenzen erschwert Bekämpfung der Waldbrände

Der August ist noch nicht zu Ende, doch Spanien blickt schon jetzt auf die verheerendsten Waldbrände seit drei Jahrzehnten zurück. Gut 400.000 Hektar sind den Flammen zum Opfer gefallen, und acht Personen fanden in Spanien und Portugal den Tod. Betroffen sind fast alle Regionen, vor allem aber die im Nordwesten des Landes: Galicien, Kastilien und León, Asturien und die Extremadura.

Noch sind nicht alle Brandherde gelöscht. Der Blick der Politik richtet sich aber bereits in die Zukunft, um auf derartige Katastrophen besser vorbereitet zu sein. Das Kabinett erklärte auf seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause am Dienstag (26.8.) die betroffenen Gebiete zu Katastrophenzonen, was den Weg für Hilfen und den Wiederaufbau der verbrannten Gemeinden ebnet. Den Opfern werden diversen Maßnahmen, wie Steuererleichterungen ermöglicht. Die Regierung will diese Hilfen für Katastrophen wie Waldbrände und Überflutungen demnächst ausbauen, da diese Episoden nach Ansicht von Experten häufiger und intensiver werden dürften.

Deutschen und spanische Feuerwehrmänner sitzen zur Einsatzbesprechung zusammen. Speziell ausgebildete Einsatzkräfte der Feuerwehr sind aus Deutschland angereist, um bei der Bekämpfung von Waldbränden zu helfen. / Sven Käuler/dpa

Politischer Schlagabtausch

Die Brände haben einmal mehr die Schwachstelle in der Koordinierung der Staatsorgane bei der Bekämpfung von solchen Katastrophen offengelegt. Das Kompetenzgerangel mündete im üblichen politischen Schlagabtausch zwischen den Sozialisten der PSOE und der konservativen Volkspartei PP. Die spanische Zentralregierung des Sozialisten Pedro Sánchez warf den von der PP regierten Autonomen Regionen vor, unzureichend auf die Brände vorbereitet gewesen zu sein. Die Konservativen dagegen beklagten mangelnde Unterstützung des Staates mit seinen Mitteln zur Feuerbekämpfung.

Am 14. August, als weite Landstriche in Galicien und Kastilien und León in Flammen standen beteuerten die jeweiligen regionalen Ministerpräsidenten der PP, Alfonso Rueda und Alfonso Fernández Mañueco, über ausreichende Mittel zu verfügen. Nur einen Tag später forderten sie eiligst die Unterstützung der Zentralregierung an. Diese Forderungen wären „abstrakt formuliert“ und zu „überraschender Stunde“ eingetroffen, kritisierte die spanische Verteidigungsministerin Margarita Robles im Senat. Ihr Ministerium entsandte Hunderte Soldaten und die bewährte militärische Sondereinheit zum Katastrophenschutz UME (Unidad Militar de Emergenicas) in die Brandgebiete.

Fußfessel für Pyromanen?

Regierungschef Sánchez machte sich persönlich ein Bild von der Zerstörung. In Galicien wurde er von Rueda und in Kastilien und León von Fernández Mañueco begleitet. „Wir müssen Schulter an Schulter stehen“, beschwor der Sozialist. Doch die PP-Zentrale in Madrid schoss sich auf die Linksregierung ein. Den Höhepunkt setzte der Geschäftsführer der Konservativen Elías Bendodo, als er die Leiterin des Zivilschutzes Virgina Barcones als „Pyromanin“ bezeichnete.

Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo griff die Idee des Brandstifters auf in seinem 50-Punkte-Plan zur Verhinderung von Waldbränden, den er am Montag (25.8.) vorlegte. Darin schlägt der PP-Chef ein nationales Register für Pyromanen vor, die durch elektrische Fussfesseln kontrolliert werden sollen. Innenminister Fernando Grande-Marlaska erwiderte, dass die PP sich besser darum kümmern solle, das Krisenmanagement ihrer Regionalregierungen zu verbessern. Laut Zahlen seines Hauses, waren von den 2.944 registrierten Waldbränden im Jahr 2023 lediglich 7,6 Prozent absichtlich gelegt worden. Nur in 15 Fällen handelte es sich um Pyromanen, die wegen psychologischer Probleme zündeln und nicht aus möglichem wirtschaftlichem Interesse oder Rachegelüsten an Nachbarn.

In der überwiegenden Mehrheit der Brände ist ein unverantwortliches Verhalten von Personen, die mit elektrischen Geräten in den trockenen Waldgebieten arbeiten, grillen oder eine Zigarette wegwerfen die Ursache – neben natürlichen Auslösern wie Blitzeinschlägen. Die Gefahr ist hinlänglich bekannt. Durch die Landflucht im weitläufigen und leeren Inneren Spaniens werden die Wälder nicht mehr entsprechend gepflegt. Der sehr regenreiche Frühling ließ Büsche und Unterholz sprießen, das dann austrocknete und schließlich explosiven Brennstoff für die Flammen lieferte. Hier setzen die Pläne der PP an.

Ein brennender Baum bei einem der Waldbrände auf dem Festland. / PI

So läuft die Abstimmung in der Theorie

Doch ein weiteres Thema ist die mangelhafte Zuteilung der Kompetenzen der diversen Ebenen des Staatsapparats: Wer hat das Kommando, wenn Katastrophen ausbrechen? Derzeit ist das in Spanien nach einem Drei-Stufen-Plan geregelt. In Stufe 1 ist die Regionalregierung allein zuständig. Wird das Problem größer, können die Autonomen Gemeinschaften in Stufe 2 Hilfe vom Staat anfordern, behalten aber die Koordinierung. Erst bei Stufe 3 reißt der Zentralstaat das Kommando an sich.

Hier beginnt eine Grauzone. Denn sowohl die betroffene Regionalregierung kann Stufe 3 ausrufen und das Krisenmanagement an Madrid abgeben. Aber auch der Zentralstaat kann die Kontrolle eigenmächtig übernehmen. Reagiert keiner von beiden, entsteht ein Kompetenzvakuum.

Parallelen zur Flutkatastrophe in Valencia

So geschah es etwa bei der Flutkatastrophe in Valencia im Oktober 2024. Der valencianische Ministerpräsident Carlos Mazón von der PP wollte nicht selbst die Führung an die Zentralregierung abgeben. Stattdessen sollte Sánchez ihm diese Entscheidung abnehmen. Dahinter liegt politisches Kalkül, denn ein Ministerpräsident, der Madrid die Kontrolle über eine Krise in seiner Region abtritt, könnte als schwach empfunden werden. Nutznießer der Debatte ist letztlich die rechtsextreme Vox, die das föderalistische Konstrukt abbauen und den Staat stark zentralisieren möchte.

Am Dienstag brachte das Kabinett neben den Hilfen einen seit Langem erwarteten Gesetzesentwurf auf den Weg, der die Krisenbekämpfung grundlegend verändern soll. Damit wurde bereits 2022 nach ebenfalls massiven Waldbränden begonnen. Doch die Abstimmung mit den Regionen habe den Prozess verzögert, versicherte die Ministerin für den Ökologischen Wandel, Sara Aagesen. Nun sollen grenzübergreifende Gefahrenzonen definiert werden und Mittel zugeordnet werden. Denn die Flammen machen nicht halt, wenn sie das Gebiet einer benachbarten Region erreichen.

