Erschreckende Vorfälle: So schlecht funktioniert derzeit der Begleitdienst für Menschen mit Behinderung am Flughafen Mallorca

Fast eine Stunde lang haben Erich Zoll und seine Frau am 23. August am Flughafen in Palma gebibbert, bis sie ihre Tochter Sabrina endlich in Empfang nehmen konnten. Die 39-Jährige, die eine Spastik in der rechten Körperhälfte sowie eine geistige Behinderung hat und in einer Wohngruppe für Menschen mit Handicap in NRW lebt, wollte ihre Eltern in deren Ferienwohnung in Sa Coma besuchen. Für Sabrinas Flug von Dortmund auf die Insel hatten die Familie den Begleitservice für Menschen mit eingeschränkter Mobilität (PMR) am Flughafen Mallorca gebucht.

Die Begleitung aus dem Flugzeug heraus nach der Landung klappte noch gut. Doch dann wurde Sabrina von den Mitarbeitern des PMR-Dienstes im Terminal stehen gelassen, irrte von da an umher und versuchte verzweifelt, den Ausgang C zu finden. Dort warteten ihre Eltern, die sich in all dem Chaos auch noch darum kümmern mussten, ihren Koffer abzuholen. „Unsere Pumpe ging auf 180. Auch der nervliche Stress für Sabrina, die wegen ihres Handicaps ohnehin schon aufgeregt war, war groß“, erzählt Erich Zoll. Irgendwann schaffte das Paar es, die kindlich wirkende 39-Jährige per Telefon zu sich zu lotsen. „Als wir sie endlich sahen, ist uns ein Riesenstein vom Herzen gefallen“, sagt Zoll.

Noch ein ähnlicher Fall

Nur wenige Tage später musste Marion S., die in Sa Coma in derselben Wohnanlage wie die Zolls ein Feriendomizil hat, eine ähnliche Erfahrung mit dem PMR-Dienst machen. Am 1. September ging es für die Frau, die seit Mai 2013 infolge eines Reitunfalls querschnittsgelähmt ist, und ihren Hund von Köln-Bonn auf die Insel. Schon seit zehn Jahren nutzt die 64-Jährige den Begleitdienst, hatte bisher gute Erfahrungen gemacht. „Dieses Mal musste ich nach meiner Ankunft eine Dreiviertelstunde lang im Flugzeug warten, bis ich in einen Saal vor der Gepäckabgabe gebracht wurde“, kritisiert die Seniorin.

Dort sollte die Übergabe an einen anderen Mitarbeiter erfolgen, der Marion S. zum Kofferband und in den Abholbereich bringen sollte. Doch erst einmal kam niemand. Mit jeder weiteren Minute des Wartens wuchs bei der Mallorca-Liebhaberin die Verzweiflung. „Ich hatte große Sorge, dass mein Koffer, in dem viel medizinisches Material wie Katheter oder Betteinlagen war, eingelagert wird“, sagt die Frau, die zuvor einen Flughafen-Mitarbeiter energisch gebeten hatte, den PMR-Dienst zu informieren. Da sie ihren Hund auf dem Schoß hatte, konnte sie sich selbst kaum in ihrem Rollstuhl anschieben. Nach einer Dreiviertelstunde kam der besagte Mitarbeiter dann endlich. „Er war schlecht gelaunt, hat kein Wort mit mir gesprochen“, erinnert sich Marion S., die sich nach ihrer Ankunft auf der Insel unwillkommen gefühlt hat.

Marion S. musste sich bei ihrem letzten Mallorca-Flug in Geduld üben. / Privat

Dritter Fall eines Betroffenen aus derselben Wohnanlage

Dass der PMR-Dienst derzeit schlecht funktioniert, zeigt auch ein dritter Fall eines Reisenden aus derselben Wohnanlage in Sa Coma, wenn der Fall auch weniger drastisch ist: Nach zwei Operationen am Rücken konnte Nino Freno an seinem Reisetag, dem 3. September, kaum laufen. Am Flugzeug abgeholt wurde er nach der Ankunft auf Mallorca zwar zeitnah, doch auf der Fahrt mit einem PMR-Mitarbeiter zur Ankunftshalle sollte er plötzlich aussteigen, damit der Mitarbeiter einen anderen Reisenden zu dessen Ziel bringen konnte.

„Wir standen 15 Minuten mitten in der Halle. Bänke waren keine in der Nähe. Da niemand gekommen ist, haben wir versucht, zu Fuß zum Ausgang zu gehen. Doch ich konnte an dem Tag keine 20 Meter laufen“, erzählt der 70-Jährige der MZ. Plötzlich sei der Mitarbeiter mit dem Fahrzeug wiedergekommen, habe Freno und seine Frau auf dem Weg eingesammelt. „Es war dieses Mal sehr grenzwertig. Die Abläufe sind alles andere als fließend. Die Verantwortlichen sollten sich etwas einfallen lassen, damit man, ohne Warten zwischendurch, an sein Ziel kommt“, findet der Senior, der seinen Anschlussbus wegen der 15-minütigen Wartezeit verpasste.

Nino Freno hat starke Rückenproblemen. / Privat

Das sagt die Gewerkschaft

„Mich wundert es, dass nicht noch mehr Leser Sie kontaktiert haben. Es könnten um die 50 pro Tag sein“, sagt Jairo Aranda, Betriebsratschef des Unternehmens Adelte, im Gespräch mit der MZ. Zur Erklärung: Der PMR-Dienst ist kein Service des öffentlichen Flughafenbetreibers Aena. Aena hat ihn nach einer öffentlichen Ausschreibung an das Privatunternehmen Adelte vergeben. Schon lange gebe es Probleme. „In diesem Jahr ist die Lage besonders schlimm“, sagt Aranda, der die Schuld ganz klar Adelte zuweist.

Immerhin: Der Mallorquiner ist einer von aktuell rund 115 fest angestellten Mitarbeitern, arbeitet schon seit 2008 als Fahrer dort und hat damit etwas bessere Konditionen als viele Kollegen, etwa die 230 von Adelte angestellten Saisonkräfte. Letztere arbeiten häufig nur vier oder fünf Stunden täglich. Die Firma biete ihnen allerdings häufig Last-minute-Überstunden an und mache sich dabei ihre finanzielle Abhängigkeit zunutze, sagt Aranda. „Selbst mir haben sie schon Überstunden angeboten. Doch sie sind schlecht bezahlt. Zudem müsste ich auf meinen freien Tag verzichten“, sagt eine fest angestellte Mitarbeiterin der MZ.

Fluggäste, die Betreuung benötigen, müssen oft lange am Flughafen Mallorca warten. / DM

Personalmangel

„Es fehlt uns an Personal“, fasst Aranda das Hauptproblem zusammen. Die Mitarbeiter kämen kaum hinterher. Sehr oft müssten Passagiere, ähnlich wie Marion S., bis zu einer Dreiviertelstunde im Flugzeug ausharren. „Vor Kurzem kam ich so spät am Gate an, um jemanden abzuholen, dass der Flieger schon wieder in die entgegengesetzte Richtung abgehoben war“, so die Mitarbeiterin. Andere wiederum würden ihren Abflug verpassen, da das PMR-Personal sie nicht rechtzeitig zum Gate bringen konnte.

Die Folge: Passagiere, die aufgrund ihrer eingeschränkten Mobilität ohnehin schon benachteiligt sind, werden sauer, aggressiv oder weinen vor Wut. „Wir werden täglich beschimpft“, so Aranda. Dadurch, dass die PMR-Passagiere den Dienst im Anschluss bewerten, steht das Personal zusätzlich unter Druck. In der Nebensaison sei die Nachfrage für den PMR-Dienst, da insbesondere Senioren ihn nutzen, prozentual zur Passagierzahl gesehen besonders hoch. „Dann kümmern wir uns um bis zu 1.000 Menschen täglich“, so Aranda. Adelte selbst hat bis zum Redaktionsschluss nicht auf mehrfache MZ-Anfragen reagiert.

