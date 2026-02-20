Essen, Tänze, Shows: Das erwartet Besucher beim Chinesischen Neujahrsfest in Pere Garau

Am Sonntag (22. 2.) wird es bunt auf der Plaça de Pere Garau in Palma. Die chinesische Community auf Mallorca lädt dann zum traditionellen Chinesischen Neujahrsfest in Palma mit Drachentänzen, Flashmobs und Kindershows ein. An 28 Ständen gibt es chinesische Spezialitäten und Süßigkeiten sowie handwerkliche Produkte wie Seidenstoffe, Lackarbeiten oder Kalligrafien.

Grund zur Freude gibt es genug: Laut der chinesischen Astrologie beginnt jetzt das Jahr des Feuerpferdes, wobei das Tierkreiszeichen Pferd in Kombination mit dem Element Feuer steht, was nur alle 60 Jahre passiert. Die Kombination gilt in der chinesischen Symbolik als sehr dynamisch und schnell und bedeutet erstarkte persönliche Strahlkraft und große Wachstumschancen. Vieles beschleunigt sich, Wandel wird sichtbar und Krisen wie Chancen treten deutlicher hervor.

Bei Neujahrsfest gibt es auch traditionelles chinesisches Kunsthandwerk gibt es zu erkunden. / Guillem Bosch

Zwölf Stunden mit den Chinesen durchfeiern

Das familienfreundliche Event geht von 11 bis 23 Uhr und bietet neben zahlreichen Aktivitäten und Livemusik abends auch eine Lichtershow . Die Programm-Highlights sind der „Tanz der Drachen und Löwen“, der um 11.15 Uhr und 16.30 Uhr aufgeführt wird. Zudem gibt es sogenannte Flashmobs mit traditionellen Tänzen und Showeinlagen jeweils um 12 Uhr, 17 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr und 23 Uhr. Auch für Kinderanimation ist gesorgt.

Palmas bekannter DJ Juan Campos legt von 13 bis 15 Uhr und 19 bis 21 Uhr Musik zum Mitgrooven auf. Seine Auswahl soll dabei Tradition und Moderne, Ost und West sowie Kultur und Feierlichkeit vereinen und alle dazu animieren, gemeinsam den Beginn des Jahres des Pferdes zu feiern. Um 20.15 Uhr erstrahlt das Castell de Bellver in besonderer Beleuchtung und um 22 Uhr gibt es eine große Lichtshow auf der Plaça de Garau.

