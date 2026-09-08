„Niemand ist sicher“: Warum diese Betrugsanrufe auf Mallorca so gefährlich sind

Sie rufen auf dem Handy an, geben sich als Mitarbeiter einer Vertriebsgesellschaft des Stromanbieters Endesa aus – und wirken glaubwürdig, weil sie nicht nur unsere Vor- und Nachnamen, unsere Ausweis-Nummer und unsere Adresse kennen, sondern auch Inhalte unseres Strom- und Gasvertrags und unsere Bankdaten. In ganz Spanien versuchen Betrüger derzeit, Tausende von Menschen durch sogenannte Phishing-Anrufe übers Ohr zu hauen. „Nie war die Anzahl unerwünschter Anrufe so hoch wie in diesem Jahr“, berichtet Enrique García von der spanischen Verbraucherschutzgesellschaft OCU. Und längst seien es nicht mehr nur die typischen Opfer-Profile, die auf die Telefon-Angriffe hereinfielen.

"Niemand ist sicher"

Immer mehr Menschen auf Mallorca bekommen betrügerische Anrufe auf ihr Handy / dpa / Karl Josef Hildenbrand

„Wirklich sicher ist davor niemand. Früher waren es vor allem unerfahrene junge und leichtgläubige alte Menschen, die Schaden nahmen. Doch die Betrüger haben ihre Masche in den vergangenen Jahren extrem professionalisiert“, so García weiter. Auch er selbst bekomme immer wieder Anrufe – und sei das ein oder andere mal fast selbst in die Falle getappt. Erst recht seit dem großen Datenklau bei Endesa im Januar 2026, bei dem Hacker vertrauliche Daten von mehr als zehn Millionen Kunden an sich rissen. Die Konsequenz davon ist derzeit in ganz Spanien zu spüren. Auch auf Mallorca berichten zahlreiche Menschen von massiven Anrufen wechselnder spanischer Festnetznummern.

Das deckt sich mit Zahlen der Verbraucherschutzorganisation. Laut einer OCU-Umfrage vom vergangenen Mai gaben 59 Prozent der Befragten an, mehr als zehn unerwünschte Anrufe im Monat zu erhalten, manche deutlich mehr. Zum Vergleich: 2025 waren es „nur“ 37 Prozent gewesen.

Täuschung und Drohung

Besorgniserregend sei dabei vor allem, dass die Anrufer bei Fällen um Endesa auch den CUPS, also den universellen Code der Energie-Versorgungsstelle, vorliegen hätten, der eindeutig einen bestimmten Strom- oder Gasanschluss einer konkreten Wohnung zuordnet. „In der Regel versuchen sie, auf betrügerische Art und Weise zu erreichen, dass man einen anderen Strom- oder Gasvertrag abschließt – unter Vortäuschung falscher Tatsachen und ohne, dass den Betroffenen klar ist, worauf sie sich da einlassen“, so García.

Da wird gedroht („Wir stellen euch den Strom ab“), beschwichtigt („alles reine Formsache“) oder gelockt („folgen Sie einfach den Anweisungen, dann können wir Ihre Kosten reduzieren“). „Meist verfolgen die Gauner die Masche des Betrugs mit dem doppelten Anruf“, erläutert Verbraucherschützer García. Ein erster Anruf überzeuge den Betroffenen davon, dass es Neuerungen für seinen konkreten Stromanschluss gebe und bereite auf einen weiteren Anruf vor, bei dem dann das Einverständnis für spezielle Änderungen eingeholt wird. „Rein rechtlich ist der zweite Anruf, der meist sogar aufgezeichnet wird, gar nicht verboten. Der Betrug geschieht vorher durch Lügen und Druck“, so García weiter. Letztlich steckten verschiedene Gruppen und Firmen dahinter, die sich gegenseitig beauftragten. „Meist ist es dann sehr schwer zurückzuverfolgen, wer hinter dem eigentlichen Betrug steckt.“

Nicht auf Gespräch einlassen

Umso wichtiger sei es, sich gar nicht erst groß auf Gespräche mit den psychologisch und rhetorisch geschulten Gesprächspartnern einzulassen. „Die goldene Regel ist, dass seriöse Unternehmen ihre Kunden schriftlich über mögliche Änderungen informieren und diese dann auffordern, sich selbst zu melden. Damit die Kunden die Initiative ergreifen und sicher sein können, dass sie sich wirklich bei der Firma melden, mit der sie einen Vertrag abgeschlossen haben.“

Ein weiteres Zeichen weise eindeutig auf Betrug hin: „Niemals, wirklich niemals fragen seriöse Unternehmen Daten am Telefon ab, die sie ohnehin schon vorliegen haben“, so García. Auch einen Link aufs Handy schickten Endesa und Co. ihren Kunden nicht zu. „Am besten bei solchen Anrufen direkt auflegen, ohne auch nur ‚Hallo‘ zu sagen. Das ist nicht unhöflich, es handelt sich um Menschen, die uns betrügen wollen.“

Verdächtiges Verhalten

Wer sich zunächst doch hat einlullen lassen, aber im Laufe des Gesprächs Zweifel bekommt, sollte um schriftliche Informationen und Bedenkzeit bitten, sowie darauf hinweisen, dass man die Echtheit zunächst überprüfen möchte (auf der Endesa-Website möglich). „Wenn sie einen dann drängen und nicht respektieren, ist das auch ein klares Zeichen, dass nichts Seriöses dahintersteckt.“ Auch spätabendliche Anrufe seien per se verdächtig.

Dass trotz all der Warnungen viele dennoch zum Opfer werden und Geld verlören oder Verträge unterzeichneten, die sie gar nicht wollen, zeigen die Statistiken: Allein im Jahr 2025 brachten 470.000 Menschen digitalen Betrug zur Anzeige. „Die Dunkelziffer ist noch viel höher.“ Nach dem Datenleck bei Endesa dürfte die Zahl der Geschädigten in diesem Jahr weiter steigen.

Neben einer Anzeige sollte man auch Endesa den Vorfall rückmelden. „Wichtig ist aber – und das gilt auch für alle, die noch nicht betroffen sind –, häufig die Passwörter zu ändern und eine Bankkarte zu nutzen, die nicht direkt mit dem Konto verknüpft ist und die man nur für gezielte Online-Käufe auflädt.“

Werbung erkennen

Nicht alle Verkaufs- und Betrugsanrufe werden vom Netzanbieter als solche gekennzeichnet / Sophie Mono

Neben Unternehmen wie Endesa selbst sieht Enrique García die Verantwortung auch in der Politik. Als positiv bewertet er das im Dezember 2025 in Kraft getretene Gesetz Ley 10/2025 de Servicios de Atención a la Clientela. Dieses erklärt Verträge, die unter betrügerischen Bedingungen am Telefon abgeschlossen werden, für nichtig. Geschädigte könnten so ihr Geld trotz Vertragsabschluss zurückverlangen. „Allerdings ist es, wie gesagt, oft schwierig, die Verbindung zwischen Betrüger und Vertragsunternehmen nachzuweisen.“

Mehr erhofft er sich von der im April beschlossenen 400-Regel: Sie besagt, dass ab dem 17. Oktober alle Werbe- und Verkaufsanrufe – egal ob betrügerischer oder legaler Natur – nur noch über eine Nummer erfolgen dürfen, die mit 400 anfängt. So sollen Verbraucher schon auf den ersten Blick sehen, dass es sich um Werbung handelt – und wissen, dass ein vermeintlicher „Kundenservice“ in Wirklichkeit ein Verkaufsgespräch ist.

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