Ein sehr diskreter Nachbar: Der Luftwaffenstützpunkt Son Sant Joan

Kurz bevor er seinen Posten übergibt, will Oberst Carlos de Montemayor der Öffentlichkeit zeigen, was sie draufhat, die Luftwaffenbasis Son Sant Joan. Deren Hangars sieht man als Passagier eines Verkehrsflugzeugs, wenn der Wind vom Meer her weht und die Flugzeuge zum Start Richtung Normseite rollen. Der Kommandant hat die Medien eingeladen, erscheint im schmissigen Piloten-Overall, und nach gut zweieinhalb Stunden Rundgang und Briefings und Infotafeln und Landkarten wird klar: Mallorca ist die strategisch wichtigste Insel im westlichen Mittelmeer. Ein unsinkbarer Flugzeugträger.

Keine Kampfjets, sondern Retter

Umso erstaunlicher, dass hier kein einziges Kampfflugzeug stationiert ist. Vielmehr beschäftigt sich die Ala 49 (Geschwader 49) im Wesentlichen mit Überwachungs- und Rettungsaufgaben. Etwa wenn sich ein italienischer Matrose in einem U-Boot so schlimm den Schädel anhaut, dass er auf hoher See per Helikopter abgeholt und in ein Spital geflogen werden muss, wie zuletzt geschehen. Oder wenn die zivilen Mittel nicht mehr ausreichen. Vor Kurzem musste die Luftwaffen-Feuerwehr (die Basis hat tatsächlich ihre eigene) beim Bekämpfen eines Brandes helfen, der dem Flughafengelände bedenklich nahe kam.

Zum Einsatz auf dem zivilen Flughafen rücken die verfügbaren der insgesamt 19 bombers (katalanisch wörtlich: „Pumpenleute“) freilich nur aus, wenn die Löschkapazitäten der Flughafenverwaltung Aena nicht ausreichen und die Basis um Unterstützung ersucht wird. Man hilft einander, beteuert Montemayor. Obwohl er durchblicken lässt, dass das Zusammenleben nicht in jeder Sekunde einer perfekten Ehe gleicht. „Klar, Aena will mit Starts und Landungen Geld verdienen, wir haben andere Interessen.“

Ein sehr diskreter Nachbar

Beim Militär geht es in erster Linie um Sicherheit. In den zwei gigantischen Hangars der angesichts ihrer Größe spärlich bevölkerten Basis (um die 150 Köpfe) stehen etwas verloren die Rettungshelikopter und ein zweimotoriges Aufklärungsflugzeug, daneben nicht weniger winzig die Hubschrauber der Nationalpolizei und der Guardia Civil, die hier quasi als Untermieter firmieren.

Der deutsch-stämmige capitán Fischer. / Nele Bendgens

Alte Hubschrauber, große Aufgaben

Insgesamt acht Sikorsky 76C stehen in Son Sant Joan zunächst mal herum, nicht notwendigerweise bereit. Die mehr als 30 Jahre alten Fluggeräte verlangen der Luftwaffe dieselbe Kreativität ab, die ein Oldtimer-Eigentümer bei der Jagd nach Ersatzteilen entwickeln muss: Zwei der grau gestrichenen, eleganten Hubschrauber dienen zur sogenannten Kannibalisierung, das heißt, man nimmt sie langsam auseinander und verwendet ihre Teile, damit die anderen weiter operativ bleiben können.

Mindestens drei Sikorskys, so die Vorgabe, müssen immer flugbereit sein. Mit einer kleinen Flugschau inklusive Herunterlassen eines Retters per Seilwinde zeigen die Leute von Ala 49, dass es die alten Dinger immer noch können. Wobei das Neueste und Modernste nicht immer toll sein muss. Montemayor erinnert daran, dass der früher hier stationierte und für seine Zeit topmoderne, elektronisch aufgepeppte Super-Puma mit den Bedingungen des Meeresklimas nicht so gut zurechtkam. Am Ende wurde beschlossen, ihn gegen den älteren Normal-Puma auszutauschen, der sich als robuster und zuverlässiger erwies, während die empfindsamen Superhubschrauber aufs Festland verlegt wurden.

So läuft eine Rettung aus der Luft

Auf einer Bank im Hangar präsentieren die Soldaten des Geschwaders ihre Ausrüstung, die bei Rettungseinsätzen benötigt wird, vom Rettungskorb, mit dem ein verletzter Schiffbrüchiger oder ein über Land abgestürzter Pilot in den Hubschrauber gehievt wird, bis zum Erste-Hilfe-Rucksack, mit dem sich der Notfall-Sanitäter gegebenenfalls per Seilwinde absetzen lässt, um die Erstversorgung durchzuführen. Ein groß gewachsener capitán (Hauptmann) stellt sich als Sanitäts-Spezialist vor, auf seinem Namensschild lesen wir Fischer. Stellt sich raus: Christian Fischer, 40 Jahre alt, Sohn eines Deutschen und einer Spanierin und seit elf Jahren bei der spanischen Armee.

In den riesigen Hangars des Stützpunktes verlieren sich die acht Sikorsky-Hubschrauber derEinheit Ala 49. / Nele Bendgens

Weiter geht die Führung vorbei an einem zweimotorigen Seerettungsflugzeug aus spanischer Produktion mit auffallend langer Nase, in der sich ein Radar befand, nun ein Museumsstück, nach Außerdienststellung von freiwilligen Bastlern quasi als Modell im Maßstab 1:1 wiederhergestellt. „Könnte eine Reinigung vertragen“, kommentiert der Oberst die beeindruckende Staubschicht, die dem Flugzeug jedoch ein museales Flair verleiht.

Leben direkt neben der Startbahn

Wir erfahren, wie gut es dem Personal hier geht. Sogar eine ludoteca gibt es, also einen Raum mit Spiele-Bibliothek, und natürlich ein Fitnessstudio. An einem Schwarzen Brett ist die Notiz zu sehen: Übung für die Kommandoübergabe. Beim anschließenden Briefing wird meine vom Zwischenfall in Leipzig motivierte Frage nach Drohnenabwehr recht knapp beantwortet: nicht zuständig. Aber der Radar auf dem Puig Major würde eine Drohne erkennen, die in den Flughafenbereich einfliegt. „Wenn sie nicht zu klein ist.“ Eine begleitende Offizierin klärt mich danach auf, dass für Drohnenabwehr die Policía Nacional zuständig sei. Die hätte das erforderliche Gerät.

Wie das denn sei, direkt auf dem Flughafengelände zu wohnen, mit all dem Krach – bei jedem Start einer Verkehrsmaschine müssen die Kollegen mit ihren Mikrofonen noch näher an den Oberst ran, um etwas zu verstehen. Der hat mit Düsenlärm kein Problem. Die Fenster seien isoliert, und gewöhnt sei man den Krawall ja auch. Bald werden 90 neue Zimmer hinzukommen, denn Son Sant Joan ist auch eine base de despliegue, das bedeutet, wenn nötig, wird ein Kampfgeschwader nach Mallorca verlegt, um von hier aus operieren zu können.

Das westliche Mittelmeer im Blick

Am Ende betrachten wir ein Langstrecken-Patrouillenfahrzeug, acht Stunden Autonomie, zwei Motoren, Radar, Kameras, damit kann das ganze westliche Mittelmeer abgedeckt werden, und auch kleine Objekte – Migrantenboote oder Drogenschmuggler – könnten erfasst werden. Nur: Es ist das einzige Flugzeug und den Mallorquinern nicht einmal fest zugeteilt, sondern nur temporär hier. Und geflogen wird nur, wenn ein Auftrag kommt. Sollte also irgendwann beispielsweise eine Migranten-Flotille aus Algerien aufbrechen, wird es kaum die Ala 49 sein, die das als Erste mitbekommt.

Die Hubschrauber sind seit 1992 im Einsatz. Ab 2030 sollen neue Fluggeräte kommen. / Nele Bendgens

So ruhig und friedlich das Leben in der Basis erscheint: Die Soldaten stellen mit permanentem Training sicher, dass sie vorbereitet sind, wenn der Ernstfall eintritt. Das kann sehr rasch gehen: Gerade sind ein paar Mitglieder der Einheit nach Djibouti aufgebrochen, wo Spanien an der Anti-Piraterie-Operation am Horn von Afrika teilnimmt.

Geburtsstunde im Bürgerkrieg

Die Ursprünge des Flugplatzes Son Sant Joan gehen auf den Bürgerkrieg 1936 zurück, als auf dem Gelände ein Flugfeld für die italienische Luftwaffe eingerichtet wurde. Ab 1939 übernahm die neu gegründete spanische Luftwaffe und startete 1958 mit Dornier-Wasserflugzeugen den Seerettungsdienst. Als Son Bonet für den zivilen Flugverkehr zu klein wurde, bot das Militär die bestehende Piste an – die Geburtsstunde des Zivilflughafens und Beginn einer Nachbarschaft, die bis heute andauert. Seit 1963 wurden auf Mallorca keine Kampfflugzeuge mehr permanent stationiert. 1985 kam es zum einzigen Unfall mit Todesfolge in der Geschichte der Basis: Bei der Notlandung eines brennenden Super-Puma kam Oberstleutnant Antonio Oliver ums Leben, an ihn erinnert eine Gedenktafel in der Kaserne. Seit 2005 ist Son Sant Joan verantwortlich für das militärische Rettungswesen in einer von drei spanischen Meer-Land-Einsatzzonen (Madrid, Kanarische Inseln, Balearen).

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