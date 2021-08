Die Firma Bové Montero y Asociados wurde vor über 40 Jahren gegründet und ist eine der führenden spanischen Firmen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Buchhaltung, Arbeitsrechts- und Steuerberatung sowie der Betreuung im Personalwesen. Mit Büros in Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Valencia und Sevilla vertreten wir HLB International, eine führende Gruppe von Dienstleistungsfirmen, die in 150 Ländern mit mehr als 25.000 Fachkräften und Mitgliedern präsent ist. Wir betreuen ein breites Spektrum von Mandanten, die überwiegend ausländische Unternehmen sind und zu großen internationalen Konzernen gehören. Unser Mehrwert besteht darin, dass wir unsere Mandanten direkt in ihrer Sprache beraten und ihnen einen multidisziplinären Service von Qualität und Zuverlässigkeit bieten, der auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Unser Ziel ist es, uns stets für sie zu engagieren - unter Gewährleistung der besten professionellen Betreuung, die der Größe, den Bedürfnissen und der Sprache jedes einzelnen Mandanten angepasst ist.

BOVE MONTERO Y ASOCIADOS sucht:

INTERNATIONAL ACCOUTING ADVISOR für Palma de Mallorca (m/w/d)

- Mit unbefristetem Arbeitsvertrag und

- Als Vollzeitbeschäftigung.

Wir suchen für unser Büro in Palma einen/eine Accounting Advisor (m/w/d).

Aufgaben:

-Auf technischer Ebene:

-Erfassung von Einzelposten

-Buchhaltungsberatung für Tochtergesellschaften internationaler Unternehmensgruppen.

-Steuerrechtliche Beratung.

-Erstellung von Steuererklärungen.

-Vorbereitung des Rechnungsabschlusses und der Berichterstattung für Unternehmensgruppen.

-Erstellung von Jahresabschlüssen und Geschäftsbüchern.

Wir erwarten:

-Studium der Volkswirtschaftslehre/Betriebswirtschaftslehre.

-Mindestens 2 bis 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich der Buchhaltung mit ähnlichen Aufgaben.

-Vollständige Sprachkompetenz in Deutsch und Englisch (C1).

-Beherrschung des SAP-Finance.

-Beherrschung des Microsoft-Office-Pakets (Outlook, Word und Excel).

Es wäre von Vorteil:

-Kenntnisse des Programms SAGE Connected oder anderer ERP-Verwaltungssysteme.

-Kenntnisse in weiteren europäischen Sprachen.

Wir bieten:

-Unbefristeten Vertrag (voraussichtliche Einstellung im September);

-Vollzeitbeschäftigung;

-Tägliche Arbeitszeit von 9 Uhr bis 18 Uhr;

-Aufstiegsmöglichkeiten in einer renommierten Firma;

-Kontinuierliche Weiterbildung innerhalb und außerhalb des Büros;

-Anfangsgehalt je nach Ausbildung und Berufserfahrung.

Für die Registrierung und weitere Informationen über das Stellenausschreibung „International Accouting Advisor“ in Palma de Mallorca.