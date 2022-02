Die mallorquinische Hotelkette Meliá Hotels International will in diesem Jahr rund 1.200 Arbeitsplätze auf Mallorca, Menorca und Ibiza schaffen und hat bereits mit der Suche nach Mitarbeitern für die Sommersaison begonnen. Am Donnerstag (10.2.) veranstaltet Meliá Hotels International einen Bewerbertag für Einstellungen in Hotels in Palma de Mallorca und am 23. Februar für Hotels in Calvià.