Die Jobmesse "Fira de l’Ocupació" wird am 9. März in Palma de Malloirca wieder stattfinden. Nachdem sie 2021 pandemiebedingt ausfallen musste, findet sie dieses Jahr in virtueller Form statt. Etwa 35 Unternehmen werden dann von 09.00 bis 18.00 Uhr in Kontakt mit den potenziellen Arbeiternehmern treten.

Die mehr als 500 Jobangebote sind bereits vorab, ab 7. März, unter diesem Link abrufbar. Interessenten können online ihre Bewerbung als PDF- oder Worddokument direkt bei dem jeweiligen Jobangebot hochladen. Am Veranstaltungstag treten die Unternehmen dann über eine der zehn zur Verfügung stehenden Onlinechats mit den Bewerbern in Kontakt, und vergeben bestenfalls die Stelle. Jobangebote aus allen möglichen Branchen "Wir wollen den Leuten helfen, auch in Zeiten von Corona Arbeit zu finden. Mit der Jobmesse bieten wir eine gute Gelegenheit", erklärt Patricia Gonzalo, Kommunikationstechnikerin von PalmaActiva. Die meisten Jobangebote kämen aus dem Handels-, Dienstleistungs-, Gesundheits-, Bau- und Tourismussektor. Die Organisatoren weisen auf die Vielfalt der Jobmöglichkeiten hin und fügen hinzu, dass derzeit nach immer mehr qualifiziertem Personal für die Branche rund um die Technologie gesucht wird. Hilfe beim Zugang zur Online-Veranstaltung Auf die virtuelle Veranstaltung kann sowohl über einen Laptop, als auch über ein Tablet oder ein Handy zugegriffen werden. Für diejenigen, die Probleme beim Zugriff darauf haben, wird extra eine Anlaufstelle bei PalmaActiva, im Carrer Socors 22, eingerichtet. "Wir hoffen aber, dass die Jobmesse im nächsten Jahr wieder in Präsenz stattfinden kann", sagt Patricia Gonzalo.