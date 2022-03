Die Hotelkette Zafiro veranstaltet am 31.3. und 1.4. eine Jobmesse in Palma de Mallorca. Insgesamt werden 504 Mitarbeiter für die Hotels in den Gemeinden Alcúdia, Andratx, Capdepera und Calvià gesucht. Die Kette hat insgesamt 11 Hotels auf der Insel. Die Jobmesse findet in Zusammenarbeit mit der Weiterbildungsagentur PalmaActiva statt.

Unter anderem werden 22 Stellen an den Rezeptionen, 48 Kellner, 43 Köche, einen Küchenchef, 14 72 Küchengehilfen, 85 Reinigungspersonen, 36 Hausmeister und 41 Putzkräfte gesucht. Im Spa-Bereich werden neun Stellen ausgeschrieben, im Bereich Roomservice 14. "Es ist die Jomesse mit dem größten Angebot, die wir bislang organisiert haben", sagt Rodrigo Romero von Palma Activa. Arbeitsverträge können vor Ort unterschrieben werden Nach Angaben der Hotelkette werden vor Ort nicht nur Interviews geführt: Wenn die Eignung des Kandidaten feststeht, können auch gleich die Arbeitsverträge unterschrieben werden. Wer an der Jobmesse teilnehmen möchte, kann sich über diesen Link bewerben und einen Vorab-Fragebogen ausfüllen: https://web.palmaactiva.com/jornada-de-seleccio-zafiro-hotels/ Auch Jobmessen mit Busunternehmen und einer weiteren Hotelkette PalmaActiva arbeitet regelmäßig mit Unternehmen zusammen, die Jobs auf der Insel zu vergeben haben. In diesem Jahr werden über verschiedene Kooperationen insgesamt 1.200 Stellen ausgeschrieben. Am 24.3. gibt es eine gemeinsame Jobmesse mit dem Busunternehmen Autocars Comas, wo 40 Arbeitsplätze angeboten werden. Am 7. und 8.4. gibt es eine weitere Kooperation im Hotelbereich: Gallery Hoteles vergibt dann 13 Jobs. Informationen zu den Messen gibt es ebenfalls auf der Homepage von Palma Activa. Im Februar hatte das Weiterbildungszentrum bereits ähnliche Jobmessen mit der Hotelkette Marriott und dem Reiseveranstalter TUI organisiert.