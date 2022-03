Die Hotelkette Iberostar sucht auf Mallorca und den Nachbarinseln 600 Mitarbeiter für ihre Hotels und Resorts in der Sommersaison 2022. Das Unternehmen veranstaltet am kommenden Donnerstag (31.3.) im Hotel in Cala Barca im Südosten der Insel einen Bewerbertag. Interessierte können sich hier für Jobs unter anderem in den Küchen, den Bars und im Restaurantservice vorstellen. Auch in den Bereichen Rezeption, Zimmerservice und bei den Animateuren werden Mitarbeiter gesucht.