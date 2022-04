Next Level ­– das ist eine der Top-Agenturen für erfolgreiches Affiliate Marketing, mit einem internationalen und hochmotivierten Team, bestehend aus 13 Mitarbeitenden mit 7 verschiedenen Team-Nationalitäten, und Sitz mitten in Palma de Mallorca. “Die Unabhängigkeit vom Saisongeschäft und dem Tourismus machen diesen Job zu etwas besonderem auf dem Arbeitsmarkt auf Mallorca. Wer gerne auf Mallorca leben und arbeiten möchte, gut mit Menschen umgehen kann, aber keine Lust auf Gastronomie hat, ist bei Next Level genau richtig”, so Nawid Company, Geschäftsführer von Next Level Affiliate Marketing.

Aktuell betreut das Unternehmen 140 Kunden im E-Commerce-Bereich und sucht deshalb tatkräftige Unterstützung in Sales und Marketing. Perfekt für Quereinsteiger geeignet!

Aufgabenbereiche

Zunächst: Man muss kein Affiliate-Marketing-Profi sein, um bei Next Level zu arbeiten – denn es wartet ein individueller Onboarding-Prozess auf alle neuen Mitarbeitenden, in dem man optimal auf die neuen Aufgaben vorbereitet wird und das Leistungspaket von Next Level kennenlernt.

Kommunikation und Spaß am Kundenkontakt sind das Wichtigste: Sales Manager kümmern sich um den Ausbau des Kundenstamms und den Verkauf hochpreisiger Tickets und Produkte per Telefon. Dabei spielen Einfühlungsvermögen und Eigeninitiative eine große Rolle. Proaktiv werden Interessenten und potentielle Kunden bei ihrer Kaufentscheidung beraten, wobei die Kundenbedürfnisse und der Kundennutzen immer im Fokus stehen.

Voraussetzungen

Begeisterung für die Arbeit mit Menschen und eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sind Voraussetzung für den Job als Sales Manager. Bewerber sollten Spaß daran haben, im regelmäßigen Austausch mit Kunden zu sein und sie zu beraten. Grundkenntnisse in CRM-Systemen sind wünschenswert, allerdings kein Muss. Erste Erfahrungen im Outbound-Vertrieb sind von Vorteil.

Vertrag, Gehalt & Benefits

Ein unbefristeter Arbeitsvertrag bei einem innovativen Arbeitgeber in der boomenden E-Commerce-Branche mitten in Palma de Mallorca – was will man mehr? Eine gute Work-Life-Balance dank flexibler Arbeitszeiten, ein großes Angebot an regelmäßigen Schulungen und Weiterbildungen sowie ein zentral gelegenes Büro mit hervorragender Anbindung an den ÖPNV sind nur einige der Benefits, die Bewerber bei Next Level erwarten.

Zudem erhalten Sales Manager ein attraktives Gehalt mit leistungsbezogener Provision, was in der Regel bei bis zu 60k im Jahr beträgt. Interessenten richten ihre Bewerbung an hr@nextlevel.sl