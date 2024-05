Leserfragen: Kann ich mit meinem deutschen Abschluss Immobilienmakler auf Mallorca werden?

Ich habe Ihre Berichterstattung über die Makler-Regulierung verfolgt und bin selbst seit drei Monaten auf der Insel ansässig, weil ich in diesem Bereich arbeiten möchte. Wissen Sie, ob mein deutscher kaufmännischer IHK- Abschluss im Zuge der strengeren Regulierung anerkannt wird? (Manuel M., per Telefon)

Bei der Regulierung der Maklerbranche handelt es sich um ein neues Regelwerk. Bis dato ist das neue Gesetz noch nicht im balearischen Gesetzesblatt BOIB veröffentlicht worden, weshalb der endgültige Text noch nicht feststeht. Und selbst mit dem BOIB in der Hand dürfte die Balearen-Regierung noch nicht jede Einzelheit der Regelungen ausgearbeitet haben. Sprich: Welche Abschlüsse genau in Zukunft anerkannt werden, dürfte wohl erst in einiger Zeit zweifelsfrei feststehen. In jedem Fall empfiehlt es sich, für genauere Informationen Kontakt zum Wohnungsministerium aufzunehmen. Es befindet sich im Carrer de la Palma, 4, Palma. Die Telefonnummer ist die 971-17 73 00.

Wir sind schon einige Zeit auf Mallorca ansässig (keine Residenten) und möchten für unser Haus unser Bankbezugskonto für die Behörden (Müll, Steuern und örtliche Abgaben) sowie Gas- und Wasserlieferung ändern. Das gestaltet sich hier jedoch offensichtlich als äußerst schwierig. Gibt es für uns einen zentralen Ansprechpartner, wo die Abbuchungsvollmachten geändert werden können? Oder gibt es Anschriften dieser Versorger, mit denen Sie dienen könnten? Wenn Sie sich in der Lage sähen, mir diesbezüglich helfen zu können, wäre ich Ihnen sehr dankbar. (Bernd T., per E-Mail)

Üblicherweise können Sie auf Mallorca Ihr Bankeinzugskonto für die Gebühren und Rechnungen recht einfach ändern. Allerdings ist es dafür nötig, das bei jedem Versorger und der Gemeinde einzeln zu tun. Es gibt keinen zentralen Ansprechpartner. Bei manchen Versorgern reicht eine formlose E-Mail, um das Konto zu ändern, bei anderen muss man per Mail ein Formular für die Änderung anfordern und kann dieses dann mit den neuen Daten wieder zurückschicken.

