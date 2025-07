Während weiter verhandelt wird: Busfahrer treten in einen unbefristeten Streik

Die Fahrer der Überlandbusse auf Mallorca treten am Freitag (25.7.) in den unbefristeten Streik. Nachdem am Donnerstag vor 18 Uhr keine weitere von der Balearen-Regierung geleitete Verhandlungsrunde anberaumt wurde, kündigte die Gewerkschaft Sati den Schritt an. Die Arbeitsniederlegung beginnt um 10 Uhr mit einer Kundgebung an Palmas Busbahnhof Estació Intermodal. Auch die Mitarbeiter des städtischen Transportunternehmens EMT sind eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen.

Ziel der Kundgebung ist es, die Passagiere über die Gründe für den Streik zu informieren. Dazu gehören neben Gehaltsforderungen auch Forderungen in Sachen Arbeitszeiten und Urlaubstagen. "Für uns ist es sehr wichtig, dass die Bürger, die wir täglich in den Bussen mitnehmen, verstehen, warum wir streiken", erklärte Sati-Chef Andrés Rodríguez. Schließlich gehe es auch darum, die Serviceleistung für die Kunden zu verbessern.

Neue Verhandlungen

Währenddessen kamen am Freitag Vertreter der Busunternehmen und von Sati zusammen. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, wollen die Arbeitgeber ein neues Angebot präsentieren.

Das bisherige Angebot der Unternehmer sah die Gewerkschaft als unzureichend an: Es sah einen Tarifvertrag mit einer Laufzeit von vier Jahren und Gehaltserhöhungen von vier Prozent für dieses Jahr, drei Prozent für 2026 und die Inflationsrate plus 0,5 Prozent für 2027 und 2028 vor. Seit 15 Jahren habe es keine regelmäßigen Lohnerhöhungen gegeben, beklagt Gewerkschaftssprecher Juan Rodríguez.

Der Gewerkschafter erklärte sich die bisher mangelnde Verhandlungsbereitschaft der Busunternehmen auch damit, dass sie durch den Streik keine wirtschaftlichen Einbußen befürchten müssen. "Sie kassieren weiterhin das gleiche Geld von der Regierung, unabhängig davon, ob die Busse fahren oder nicht."

Die Busfahrer hatten am 18. Juli zum ersten Mal gestreikt. Am ersten Tag kam es teilweise zu gewalttätigen Vorfällen. Die Streiktage am Montag (21.7.) und Mittwoch dieser Woche verliefen friedlicher. Die Passagiere müssen sich in den kommenden Tagen und Wochen des unbefristeten Streiks auf Einbußen bei den Busfrequenzen einstellen. Der Mindestbetrieb wurde, wie schon an den vergangenen Streiktagen, auf 60 Prozent festgelegt.