"Geflüchtet wie die Ratten": Die Tarifverhandlungen bei den Busfahrern auf Mallorca eskalieren

Die Tarifverhandlungen der Busfahrer mit den Betreibergesellschaften der TIB-Überlandbusse haben in der Nacht auf Donnerstag (31.7.) eine neue Eskalationsstufe erreicht. Wie die streikführende Gewerkschaft Sati bekanntgab, brachen die Vertreter der Arbeitgeber die Verhandlungen nach Mitternacht unvermittelt ab. Zu dem Zeitpunkt sei man - nach einem achtstündigen Sitzungsmarathon - kurz vor einer Einigung gewesen. "Wir haben jeden Punkt durchgeackert und eine vorläufige Einigung erreicht", so Sati-Generalsekretär Andrés Rodríguez gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". "Es fehlte nur noch die Unterschrift."

Doch dann hätten sich die Vertreter der Arbeitgeber nach und nach von den erreichten Einigungen distanziert und seien plötzlich, ohne ein weiteres Wort zu sagen, aufgestanden und gegangen. "Sie sind geflüchtet wie die Ratten", so das verbitterte Fazit der Gewerkschaft. "Wir schämen uns sehr, für solche Leute zu arbeiten."

Drastische Forderung an die Regierung

Die Gewerkschaft prüft nun, bei der Balearen-Regierung einen Antrag zu stellen, um den Unternehmen die Betreiberlizenzen zu entziehen und die Busfahrer als Angestellte des öffentlichen Dienstes einzustellen. "Es handelt sich um eine grundlegende Dienstleistung für die Menschen auf Mallorca. Die Unternehmen führen die Balearen-Regierung an der Nase herum."

Sati fordert Ministerpräsidentin Marga Prohens auf, sich aktiv in die Tarifverhandlungen einzubringen. "Wenn es stimmt, dass Sie sich für die Belange der Bürger einsetzen, dürfen Sie nicht weiter zulassen, dass die Passagiere des öffentlichen Nachverkehrs veralbert werden. Wir vertrauen darauf, dass Sie in der Lage sind, diese Leute zur Vernunft zu bringen." Man stehe weiter zu dem Papier, das bei den Verhandlungen am Mittwochabend erarbeitet wurde.

Die Busfahrer sind am vergangenen Freitag (25.7.) in den unbefristeten Streik getreten. Es gilt ein Mindestbetrieb von 60 Prozent. /pss