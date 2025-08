Vorläufige Einigung erreicht: Ist der Streik der Busfahrer auf Mallorca jetzt vorbei?

Ist der Streik der TIB-Busfahrer auf Mallorca damit beendet? Die Gewerkschaft Sati und die Vertreter der Betreibergesellschaften haben am Donnerstag (31.7.) eine vorläufige Einigung vor dem balearischen Schiedsgericht Tamib erreicht. Damit der Streik bei den TIB-Überlandbussen beendet wird, muss das vorläufige Abkommen am Freitagvormittag (1.8.) bei einer Sitzung der Gewerkschaftsmitglieder ratifiziert werden. Sollte dies der Fall sein, wird am Nachmittag im balearischen Arbeitsministerium der neue Tarifvertrag unterschrieben.

Darauf hat man sich geeinigt

Die grundsätzliche Einigung sieht laut dem Arbeitgeberverband eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen vor. Sie umfasst Lohnerhöhungen von fünf Prozent im Jahr 2025, drei Prozent im Jahr 2026 sowie die Inflationsrate plus 0,5 Prozent für 2027 und 2028. Zudem ist vorgesehen, dass der Urlaub künftig auf Basis von Werktagen (statt Kalendertagen) berechnet wird. Gleichzeitig wird die Urlaubsdauer erhöht. Darüber hinaus werden Verbesserungen bei der Arbeitszeitregelung und den Ruhezeiten eingeführt.

Die Gewerkschaft zeigte sich nach Bekanntgabe der vorläufigen Einigung erleichtert. "Wir möchten den Arbeitern gratulieren, dass sie uns in diesen Tagen bedingungslos unterstützt haben." Zudem bedankte man sich bei der neuen balearischen Arbeitsministerin Catalina Cabrer, die "unermüdlich" im Tarifstreit vermittelt habe.

Von Arbeitgeberseite hieß es, der neue Tarifvertrag werde sich sicherlich auf die Renditen der Busunternehmen auswirken, da sich grundsätzlich an den Konzessionen nichts ändert. Dennoch sei es ein wichtiger Fortschritt für die Branche, um eine qualitativ hochwertige Dienstleitung zu garantieren.

Streik seit Mitte Juli

Die Gewerkschaft Sati hatte Mitte Juli zum Streik aufgerufen, nachdem monatelange Verhandlungen mit den Arbeitgebern keine Einigung gebracht hatten. Zunächst wurde an drei versetzten Tagen gestreikt. Seit dem 25. Juli galt ein unbefristeter Streik. Während es am ersten Streiktag teilweise zu gewalttätigen Zwischenfällen kam, verlief die Arbeitsniederlegung weitgehend friedlich. Allerdings kam es zu langen Wartezeiten. Für die gesamte Streikdauer war ein Mindestbetrieb von 60 Prozent festgelegt worden. /pss

Abonnieren, um zu lesen