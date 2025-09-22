Plötzlich arbeitslos auf Mallorca: Hier müssen Sie sich melden und so bekommen Sie Arbeitslosengeld

Ihnen wurde auf Mallorca gekündigt? Das bringt nicht selten Geld- und Zukunftssorgen mit sich. Sich in all dem Trubel noch dazu selbst auf Spanisch informieren zu müssen, was jetzt zu tun ist, wie viel Arbeitslosengeld (prestación contributiva por desempleo/paro) einem zusteht und an wen man sich binnen welcher Frist wenden muss, kann schnell überfordernd sein. Wir haben daher einen Leitfaden für Arbeitslose erstellt, in dem wir die wichtigsten Fragen beantworten.

Habe ich überhaupt Anspruch auf Arbeitslosengeld?

Anspruch auf Arbeitslosengeld haben in Spanien nur diejenigen, die in den vergangenen sechs Jahren mindestens 360 (Kalender-)Tage gearbeitet und währenddessen Sozialversicherungsbeiträge (darunter auch solche zur Arbeitslosenversicherung) gezahlt haben. Für Personen, die in der Landwirtschaft tätig sind, Putzkräfte, Künstler oder Selbstständige gelten separate Regelungen. Wichtig: In Spanien gibt es mit wenigen Ausnahmen nur paro, wenn der Arbeitnehmer entlassen wurde, nicht aber, wenn er freiwillig gekündigt hat.

Wenn ich nicht auf die 360 Tage in Spanien komme: Können mir die Tage, an denen ich zuvor in Deutschland beschäftigt war, angerechnet werden?

Ja, das ist möglich. Dadurch sollen Arbeitnehmer, die in verschiedenen Ländern der Europäischen Union gearbeitet haben, besser geschützt werden. Antragsteller müssen dafür auf der Insel das in Deutschland ausgestellte U1-Formular vorlegen. Wichtig zu wissen: Arbeitslose können gleichzeitig nur Arbeitslosengeld aus einem Land beziehen. Die Tage, für die ein Antragsteller in Deutschland bereits Arbeitslosengeld bezogen hat, werden beim Errechnen der Anspruchsdauer des spanischen Arbeitslosengeldes abgezogen.

An welche Behörde muss ich mich wann wenden?

Die erste Behörde, die Arbeitslose aufsuchen müssen, ist das Arbeitsamt SOIB (Servei d’Ocupaciò de les Illes Balears). Sonst gibt es kein Geld. Für die Zahlungen ist dann ein anderes Amt zuständig: der SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal.

Wer beim SOIB noch nicht registriert ist, muss beim ersten Mal persönlich vorbeikommen. Im August 2025 waren 56.002 Personen bei dem Amt registriert, davon waren 25.968 arbeitssuchend. In Palma gibt es drei Anlaufstellen des SOIB, daneben gibt es auch Büros in Alcúdia, Felanitx, Inca, Magaluf-Calvià und Manacor. Wer unter soib.es/es/red-de-oficinas oben rechts seine Postleitzahl eingibt, bekommt die nächste Anlaufstelle angezeigt. Man kann sich aber an die seiner Wahl wenden. Über dieselbe Seite kommt man per Klick auf den pide cita previa-Button, um online einen Vorabtermin auszumachen. Alternativ geht das auch unter den Telefonnummern 971-22 57 91 oder 012.

Die Anlaufstelle des SOIB im Carrer Mateu Enric Lladó in Palma. / MANU MIELNIEZUK

Um das Geld zu beziehen, sind Arbeitslose verpflichtet, sich innerhalb von 15 Arbeitstagen (días hábiles) nach dem letzten Arbeitstag beim SEPE zu melden. Wer noch Urlaubstage abbaut, was aus dem certificado de empresa ersichtlich sein muss, muss sich 15 Arbeitstage nach seinem letzten Urlaubstag melden.

Wer den Antrag online stellen will, benötigt die elektronische Kennung cl@ve oder das certificado digital. Andernfalls kann man per Telefon (91–926 79 70) oder online (externer Link) einen Termin bei den Leistungsstelle (oficinas de prestaciones) ausmachen. Dazu auf der Website die Postleitzahl eingeben, „Prestaciones“ angeklickt lassen und „He finalizado un trabajo: ...“ anwählen. Am Ende die NIE eingeben. Beim MZ-Test sind keine Termine verfügbar, und man wird auf eine andere Seite weitergeleitet.

Auch bei anderen öffentlichen Ämtern und Institutionen (oficinas de registro públic), etwa der Vertretung der Zentralregierung (Delegación de Gobierno), Rathäusern und dem Inselrat kann man den Antrag stellen.

Die Behörden haben dann 15 Tage Zeit, um den Antrag zu bearbeiten.

Welche Dokumente muss ich mitbringen oder einreichen?

Zum Termin beim SOIB bitte die NIE und den Personalausweis mitbringen.

Beim SEPE ist unter anderem der Antrag für das Arbeitslosengeld einzureichen. Das Formular dafür gibt es unter diesem Link (unten: Modelo oficial de solicitud de la prestación contributiva). Deutsche Residenten müssen sich zudem mit ihrem Personalausweis oder Reisepass ausweisen sowie den Eintrag ins Ausländerregister (grünes Kärtchen) vorzeigen. Daneben fordert die Behörde ein Dokument der Bank, aus dem die Bankverbindung hervorgeht, auf die das Arbeitslosengeld überwiesen werden soll. Eventuell ist auch der Eintrag ins Familienstammbuch oder die Geburts- oder Familienurkunde vom Standesamt notwendig. Bei Ausländern muss eine beglaubigte Übersetzung gleichwertiger Dokument ins Spanische vorliegen. Auch Unterlagen vom Arbeitgeber, bei dem man in den vergangenen Monaten beschäftigt war, müssen Antragsteller mitbringen – sofern der Arbeitgeber die Daten nicht schon selbst ans SEPE weitergegeben hat.

Im SOIB bekommt man Unterstützung bei der Jobsuche. / MANU MIELNIEZUK

Wie lange kann ich Arbeitslosengeld beziehen?

Wie lange man Arbeitslosengeld beziehen kann, hängt davon ab, wie lange man in den vergangenen sechs Jahren Sozialversicherungsbeiträge gezahlt hat. Einige Beispiele finden sich in folgender Tabelle (externer Link). Wer zwischen 360 und 539 Tage einbezahlt hat, bekommt vier Monate (120 Tage) paro ausgezahlt. Wer 360 Tage lang Arbeitslosengeld beziehen will, muss 1.080 bis 1.259 Tage einbezahlt haben. Die maximale Bezugsdauer liegt bei zwei Jahren (720 Tagen), wofür der Arbeitnehmer mindestens 2.160 Tage (fast sechs Jahre lang) eingezahlt haben muss. Die Beträge werden jeweils jeden Monat gezahlt, meistens zwischen dem 10. und 15. Tag eines Monats. Wer im Bezugszeitraum eine neue Anstellung findet, kann den Restanspruch bei erneuter Arbeitslosigkeit weiter nutzen.

Für soziale Härtefälle, die keinen Anspruch (mehr) auf Arbeitslosengeld haben, gibt es eine gering bemessene Arbeitslosenhilfe (subsidio de desempleo).

Mit wie viel Arbeitslosengeld kann ich rechnen?

Die Höhe des Arbeitslosengeldes berechnet sich nach den Beitragsgrundlagen zur Sozialversicherung während der letzten 180 Tage, wobei Überstunden ausgenommen sind. Einfach erklärt, bekommt man während der ersten 180 Tage je 70 Prozent der Bemessungsgrundlage (base reguladora), ab Tag 181 sind es nur noch 60 Prozent. Wer wissen will, was in seinem Fall herauskommt, kann den Beispielrechner unter diesem Link nutzen.

Kinderlose Arbeitnehmer bekommen mindestens 560 Euro pro Monat, solche mit einem Kind mindestens 749 Euro. Der Maximalwert für Arbeitnehmer ohne Kinder beträgt auf Mallorca 1.225 Euro, wer ein Kind hat, bekommt maximal 1.400 Euro, bei zwei Kindern sind es 1.575 Euro. Die Sozialversicherungsbeiträge sind bereits enthalten.

Welche Pflichten habe ich als Arbeitsloser und in welchen Fällen drohen Sanktionen?

Wie in Deutschland hat man auch gegenüber den hiesigen Behörden Pflichten, etwa zu Terminen zu erscheinen, sich beim SOIB arbeitssuchend zu melden, entsprechende Kurse und Stellenangebote in Betracht zu ziehen und aktiv nach einem neuen Job zu suchen. Kommt der Arbeitssuchende dem nicht nach, benachrichtigen die Verantwortlichen des SOIB das SEPE, das wiederum die Beitragszahlungen stoppt.

Beim Thema Auslandsaufenthalt gilt eine Grenze von 30 Kalendertagen pro Jahr (egal ob am Stück oder gestückelt). Man muss die spanischen Behörden allerdings vorab über den Auslandsaufenthalt informieren und am ersten Werktag nach der Rückkehr wieder beim Amt erscheinen.

Je nachdem wie schwer der Verstoß ist, den ein Arbeitslosengeld-Bezieher begangen hat, und wie viele Verstöße er begangen hat, drohen ihm verschiedene Sanktionen. So verliert er mindestens für einen Monat lang die Zahlung des Arbeitslosengeldes oder verliert sie gar ganz (mehr Infos: hier).

Wie kann ich Arbeitslosengeld beziehen, wenn ich mich entscheide, ganz nach Deutschland zu ziehen?

Rückwanderer, die in Deutschland Arbeitslosengeld beziehen wollen, müssen auf Mallorca mindestens vier Wochen lang als Arbeitssuchender (demandante de empleo) eingeschrieben gewesen sein. Dann können sie die spanischen Gelder drei oder sechs Monate lang in ihrem Heimatland beziehen. Dafür müssen die Betroffenen die Rückreise und Mitnahme der Zahlung beim SEPE (U2-Dokument) beantragt haben und sich innerhalb der ersten Woche nach der Ausreise bei der Bundesagentur für Arbeit melden (alle Infos: hier).