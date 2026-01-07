Kälteschock am Flughafen Mallorca: Mitarbeiter frieren wegen Bauarbeiten in der Abfertigungshalle

Während Mallorca die bislang kältesten Tage des Winters erlebt, schlagen die Mitarbeiter des Flughafens Son Sant Joan Alarm. In der Abfertigungshalle herrschen nach ihren Angaben Temperaturen von höchstens 15 Grad, sodass viele Beschäftigte gezwungen sind, ihre Mäntel und Schals auch während der Arbeit anzubehalten. Aufgrund der laufenden Umbauarbeiten in der Abflughalle zieht es stark – und der Flughafenbetreiber Aena unternehme „nichts dagegen“.

Seit Ende Dezember herrsche diese Situation, die bereits im Winter 2024/25 aufgetreten war, berichtet die Gewerkschaft CCOO. Damals hatte Aena provisorisch Heizlüfter an den Schaltern aufgestellt. Der Flughafenbetreiber weist die Kritik zurück und erklärt, das Problem sei bereits behoben. Es habe sich lediglich um „eine technische Störung“ gehandelt.

Ist die Heizung überhaupt eingeschaltet?

Doch die Mitarbeiter sehen das anders. „Wir wissen ehrlich gesagt nicht, ob die Heizung überhaupt eingeschaltet ist“, sagt Marga Alomar, Angestellte des Bodenabfertigers Groundforce (Air Europa). Hauptursache seien die Bauarbeiten. „Niemand denkt an die Beschäftigten. Schon im zurückliegenden Winter war es bei niedrigen Temperaturen unerträglich“, erklärt sie. Acht Stunden lang hinter dem Schalter zu sitzen, während kalte Luft durchzieht, sei schlicht unzumutbar.

Die Fassade werde derzeit neu verglast, berichtet Alomar. Einige Bereiche seien noch offen, außerdem werde hinter den Sicherheitskontrollen gebaut – was zusätzliche Luftströmungen verursache. Auch durch die Öffnungen im Gepäckbereich ziehe es. Die von Aena aufgestellten Heizgeräte seien „völlig unzureichend“, so die Gewerkschafterin.

Unwürdige Bedingungen

Sie fordert, Aena müsse „endlich Verantwortung übernehmen und zur Kenntnis nehmen, dass dort Menschen unter diesen Bedingungen arbeiten“. Seit Jahresende habe sich die Situation weiter verschlechtert, vor allem nach dem Umzug der Check-in-Schalter. „Vor zwei Monaten war hier alles voller Staub. Manche Kollegen kamen mit Atemmasken zur Arbeit“, sagt Alomar. Und Mitte Dezember sei es „wieder zu Überschwemmungen im Gepäckdepot“ gekommen, wo die Koffer gesammelt werden, bevor sie zu den Flugzeugen gebracht werden.

Auch in der sogenannten Serviceetage unter der Abfertigungshalle komme es ständig zu Wasserlecks, wodurch teilweise auch das Gepäck nass werde. Sogar Passagiere bemerken inzwischen die Kälte und die Zugluft im Check-in-Bereich. Für die Angestellten jedoch, die stundenlang an Ort und Stelle sitzen müssen, ist es ein Dauerproblem.

Der Flughafen Son Sant Joan befindet sich derzeit in der letzten Phase seiner umfassenden Modernisierung. Laut Aena waren im November bereits mehr als 70 Prozent der Arbeiten abgeschlossen. In diesem Winter konzentrieren sich die Bauarbeiten auf die Check-in-Ebene. Bis zum Beginn der kommenden Sommersaison soll der Flughafen nahezu vollständig erneuert sein – und dann hoffentlich auch wieder warm.

