Von Infojobs über deutschsprachige Portale bis hin zum Arbeitsamt: So finden Sie Ihren Traumjob auf Mallorca

Bald beginnt auf Mallorca die Saison. Dann wird in Hotels, Restaurants und auch in anderen Bereichen wieder händeringend Personal gesucht. Auf der Insel gibt es mehrere Plattformen, auf denen die Unternehmen Jobs inserieren. Eine Übersicht, damit Sie auch wirklich möglichst viel auf dem Schirm haben.

Infojobs

Zu den unter den Einheimischen bekanntesten Jobbörsen gehört infojobs.net. Neben der Website gibt es auch eine App. Wer sich registriert, kann einerseits einstellen, dass er zeitnah über kürzlich eingegangene Stellen informiert wird („Activar alerta“). Andererseits kann er sein Profil auch mit einer Art Lebenslauf bestücken, wodurch die Unternehmen direkt prüfen können, ob es sich um passende Kandidaten handelt. Zudem können sich angemeldete Nutzer in wenigen Klicks für bestimmte Jobangebote einschreiben („Inscribirte“), diese speichern und später den Bewerbungsprozess mitverfolgen. Auch Benachrichtigungen für ähnliche Angebote lassen sich aktivieren. Schade: Leider geben die meisten Unternehmen das Gehalt in dem dafür vorgesehenen Feld nicht an („Salario no disponible“).

Job Today

Auch Job Today ist hierzulande bekannt und als App wie auch Website verfügbar. Dort kann man die Anzeigen ebenfalls nach Kategorien filtern, etwa Verkauf und Marketing, Bau und Bauarbeiten, Lager, Buchhaltung und Finanzen, Ingenieurwesen, Online-Jobs oder Kundenservice. Wichtig: Oben in der Suchmaske noch den Ort (etwa Palma) eingeben. Sonst werden einem spanienweit Angebote angezeigt. Nachteil: Leider muss man jede Gemeinde beziehungsweise jeden Ort einzeln eingeben und kann nicht allgemein nach Angeboten auf Mallorca suchen. Auch hier gibt es die Möglichkeit, nach einer Registrierung ein Gesuch aufzugeben. https://jobtoday.com/es

Indeed Jobs

Ob als Website oder App: Indeed funktioniert ähnlich wie die zwei zuvor genannten Angebote. Auch hier gibt es einige Filter, etwa dazu, ob der Job 100 Prozent remote sein soll oder man ihn in Form eines Hybrid-Modells erledigt. Auch nach dem Bildungsniveau, das gesucht wird (Abitur, Master etc.), lassen sich die Angebote filtern. Sehr viele Möglichkeiten gibt es auch beim Schichtfilter. Hier kann man etwa auch anwählen, dass man auch am Wochenende oder an Feiertagen verfügbar ist oder nur von montags bis freitags oder am Wochenende arbeiten möchte. Auf dieser Plattform kann man zudem sehr wohl nach Angeboten auf der ganzen Insel suchen. Dafür oben im Suchfeld „Mallorca“ eingeben. Im Anschluss ist es wohl hilfreich, den gewünschten Radius, in dem sich die Arbeitsstätte befinden sollte, etwas zu beschränken, zum Beispiel auf unter 50 Kilometer. Wer sich Angebote speichern oder sich bei den Unternehmen bewerben will („Solicitar en la página de la empresa“), muss sich auch hier registrieren. https://de.indeed.com/

LinkedIn

Linkedin eignet sich nicht nur, um auf dem Laufenden darüber zu bleiben, was ehemalige Studien- oder Arbeitskollegen derzeit so machen. Auch auf Mallorca kann man sich dort mit Unternehmern und Gleichgesinnten aus der eigenen Branche vernetzen. Dafür aktualisiert man am besten erst die Informationen unter dem Reiter „Jobs“. Bei „Präferenzen“ und „Meine Interessen“ lässt sich angeben, für welche Jobangebote man wo und in Form von welchem Beschäftigungsverhältnis offen ist. Bei „Meine Qualifikationen“ kann man seinen Lebenslauf und weiteren Daten zu seiner beruflichen Laufbahn teilen. Auf der Hauptseite des Reiters „Jobs“ lässt sich bei „Ihre Jobs“ die „Jobsuche“ starten. Zudem finden sich dort die gespeicherten Inserate und die, auf die man sich beworben hat. Für passende Treffer oben im Suchfeld noch etwa „Palma“ einstellen und den Radius bei den Filtern entsprechend eingrenzen. Wer sich bewerben will, klickt innerhalb der Ausschreibung auf „anwenden“.

Neugierige Bewerber, die etwa wissen wollen, wie ihre Chancen gegenüber anderen Kandidaten stehen, brauchen einen kostenpflichtigen Premiumzugang. Es gibt verschiedene Abo-Modelle für Bewerber, Unternehmen und Selbstständige oder Personalvermittler. https://www.linkedin.com/

Inselradio

Eine deutschsprachige Jobbörse bietet unter anderem das Inselradio. Neben dem Stöbern durch die Jobangebote können Privatpersonen nach der Anmeldung auch kostenlos ein Jobgesuch aufgeben. Wie anderswo auch, sind die Angebote in verschiedene Bereiche eingeteilt: Bürowesen, Gastronomie, Hilfstätigkeiten, Handwerk, Sozialwesen, Tourismus, Gesundheitswesen, Yachting, Immobilien, IT / EDV, Haushaltshilfe oder Sonstiges. Am Freitag (16.1.) gab es 30 Inserate. Wer sich für ein Angebot bewerben will, kann das Kontaktformular unter der Anzeige ausfüllen. https://www.inselradio.com/jobboerse/

So sieht die Jobbörse vom Inselradio aus. / https://www.inselradio.com/jobboerse/

Mallorca Zero

Auch das deutschsprachige Kleinanzeigen- Portal Mallorca Zero listet Gesuche und Jobangeboten auf. Kategorien gibt es hier keine. Stattdessen scrollt man auf der Hauptseite einfach durch. Wer mit dem Inserenten Kontakt aufnehmen will oder eine Anzeige aufgeben will, muss auf der Plattform angemeldet sein. mallorca-zero.com/stellenmarkt

SOIB

Auf der Website des balearischen Arbeitsamts SOIB finden sich unter „Ofertas privadas de empleo“ Angebote. Über den Button „Accede al buscador de ofertas privadas“ gelangt man ins Intranet. Oben rechts lässt sich die Sprache immerhin auf Spanisch stellen. Nachdem man „Mallorca“ ausgewählt hat, klickt man sich am besten durch die Liste. Zum Bewerben muss man nach dem Klick auf „Inscribirse a oferta“ einige persönliche Daten angeben und kann auch den Lebenslauf hochladen. Das SOIB rät Bewerbern zu einem anonymen Lebenslauf (ohne Foto oder Daten zur Herkunft), um Diskriminierung zu vermeiden. https://soib.es/es/ofertes-ocupacio-privades/

Palma Activa

Das öffentliche Weiterbildungszentrum „Palma Activa“ listet Stellenangebote unter „Ofertas de empleo“ auf. Den „buscador de ofertas“ kann man rechts oben zwar auch auf Deutsch stellen, allerdings werden nur die wichtigsten Begriffe, nicht aber etwa die Ausschreibung selbst übersetzt. Am besten lässt man ihn auf Spanisch. Um am Bewerbungsprozess teilnehmen zu können, muss man sich bei der hauseigenen „Agencia de colocación“ einschreiben. Dann bei den gewünschten Ausschreibungen auf „Inscripción en esta oferta“ klicken. https://palma.es/ca/web/palmaactiva/ofertes

Whatsapp-Kanal und -Gruppen

Auf dem WhatsApp-Kanal „Ofertas De Empleo Islas Baleares“ sammelt eine Privatperson namens Isabel aktuelle Ausschreibungen. Über 7.400 Menschen folgen dem Kanal. Täglich gehen neue Angebote ein. Daneben gibt es spezifischere WhatsApp-Gruppen, in denen man teils auch Gesuche posten darf: „Ofertas empleo y formación mallorca 2 y documentos encontrado“, „Servicios de instalaciones en el hogar y mecanía de coches y motos“ oder „Servicios de cuidado de personas mallorca“.

Facebook-Gruppen

Bei Facebook gibt es sowohl Gruppen mit inselweiten Angeboten auf Spanisch (etwa Bolsa de Trabajo Mallorca, Ofertas y demandas de empleo Mallorca) als auch auf Deutsch (zum Beispiel Mallorca Jobbörse, Job Börse Mallorca oder Arbeit für Deutsche/Österreicher/Schweizer auf Mallorca). Daneben hat fast jede Gemeinde oder sogar jeder Ort eigene Gruppen (zum Beispiel Bolsa de trabajo Calvià).

