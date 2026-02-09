Lust auf einen Job auf Mallorca? Diese Hotelkette sucht jetzt Mitarbeiter für Alcúdia und Can Picafort

Mallorca bereitet sich auf die Urlaubssaison 2026 vor: Jetzt hat die Hotelkette Zafiro zahlreiche Stellen für ihre Hotels in Alcúdia und Can Picafort ausgeschrieben. Gesucht wird Reinigungspersonal, Kellner, Köche, Rezeptionisten und Animateure. Die Bewerbung kann noch bis zum 22. Februar über das Portal des mallorquinischen Arbeitsamts SOIB eingereicht werden. Dort findet man auch weitere Informationen zu den einzelnen Jobs, zu den Gehältern und den Voraussetzungen.

Auswahlverfahren am 3. März

Die Bewerber, die in die Vorauswahl kommen, werden per SMS und Email benachrichtigt. Das endgültige Auswahlverfahren findet am 3. März in einem der Hotels der Gruppe in Alcúdia statt. Weitere Informationen können über die Email ofertesehib@soib.caib.es angefragt werden.