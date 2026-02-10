Arbeiten auf Mallorca? Bei dieser Jobmesse in Cala Millor sollten Sie dabei sein
Am Freitag (13.2.) findet die "IV Feria del empleo de Cala Millor" im Auditòrium Sa Màniga statt. Interessierte sollten sich vorher anmelden
Halten Sie nach einem Job im Osten von Mallorca Ausschau? Dann sollten Sie die "IV Feria del empleo de Cala Millor" am Freitag (13.2.) im Auditòrium Sa Màniga nicht verpassen. Die lokale Hoteliersvereinigung "Asociación Hotelera Bahía de Cala Millor – Sa Coma" veranstaltet dort von 10.30 bis 14 Uhr Vorstellungsgespräche mit lokalen Arbeitgebern aus der Hotellerie.
Stellenangebote in vielen Jobkategorien
Pep Alvarez, der Leiter des Consorci de Turisme (Tourismuskonsortium), sagte der MZ: " Wir empfehlen den Bewerbern, mit genügend Lebensläufen in der Hand zu erscheinen." Jobsuchende können direkt vor Ort mit den Arbeitgebern ihrer Wahl sprechen und ihre Bewerbung dalassen.
Es werden Angestellte in den folgenden Jobkategorien gesucht: Animator/innen, Assistent/innen des Maître, Assistent/innen des Barkeepers, Restaurant-Kellner/innen, Bar-Kellner/innen, Barkeeper/innen, Chefköche oder -köchinnen, sowie dessen Stellvertreter und Küchenhilfen, Konditor, Spülkräfte, Stewards/Stewardessen, Haushälter/innen, Rezeptionist/innen und Rezeptionsassistent/innen, Gepäckträger/innen, Techniker/innen, Fitnesstrainer/innen, Museumsführer/innen und Supermarktkassierer/innen.
Arbeitgeber sind zahlreiche Hotelketten in der Gegend
Zu der Jobbörse am Freitag (13.2.) haben sich 21 lokale Arbeitgeber angemeldet:
Am besten vorher anmelden
„Es ist nicht verpflichtend, sich anzumelden, man kann auch spontan teilnehmen. Aber wir empfehlen es, sich einzuschreiben, da wir die Daten auch an die Arbeitgeber weitergeben", erklärt Alvarez. Zur Anmeldung geht es hier. Die Jobbörse steht jedem offen, man sollte aber möglichst bereits Spanisch sprechen, um sich mit den Arbeitgebern gut verständigen zu können.
Informationen
IV Feria del empleo de Cala Millor
Jobbörse mit Vorstellungsgesprächen für Stellen im lokalen Hotelgewerbe
Freitag, 13. Februar 2026, 10.30–14 Uhr
Auditòrium Sa Màniga, C/. Son Galta, 4, Cala Millor.
- Sexueller Übergriff auf Mallorca: Junge Frau verletzt vor Wohnhaus in Cala Ratjada aufgefunden
- Auswandern nach Mallorca: Die 10 wichtigsten Schritte für den Start auf der Insel
- Umweltschützer sprechen von 'Zeitbombe': Mallorca ist im Winter schon voller als Ende der 1990er im Sommer
- Betrug bei der Einkommensteuer: Warum auf Mallorca die Steuerpflicht manchmal nicht so ernst genommen wird
- Ärger über Handgepäckregeln: Passagier schlägt im Flughafen Mallorca Ryanair-Mitarbeiter die Zähne aus
- Zehn Schlafzimmer, zehn Bäder, eigener Park: Deutscher verkauft sein 'Schloss' auf Mallorca
- Ein Hauch von Frühling auf Mallorca: Temperaturen klettern in der neuen Woche auf 22 Grad
- Lust auf einen Job auf Mallorca? Diese Hotelkette sucht jetzt Mitarbeiter für Alcúdia und Can Picafort