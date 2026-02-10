Arbeiten auf Mallorca? Bei dieser Jobmesse in Cala Millor sollten Sie dabei sein

Halten Sie nach einem Job im Osten von Mallorca Ausschau? Dann sollten Sie die "IV Feria del empleo de Cala Millor" am Freitag (13.2.) im Auditòrium Sa Màniga nicht verpassen. Die lokale Hoteliersvereinigung "Asociación Hotelera Bahía de Cala Millor – Sa Coma" veranstaltet dort von 10.30 bis 14 Uhr Vorstellungsgespräche mit lokalen Arbeitgebern aus der Hotellerie.

Stellenangebote in vielen Jobkategorien

Pep Alvarez, der Leiter des Consorci de Turisme (Tourismuskonsortium), sagte der MZ: " Wir empfehlen den Bewerbern, mit genügend Lebensläufen in der Hand zu erscheinen." Jobsuchende können direkt vor Ort mit den Arbeitgebern ihrer Wahl sprechen und ihre Bewerbung dalassen.

Es werden Angestellte in den folgenden Jobkategorien gesucht: Animator/innen, Assistent/innen des Maître, Assistent/innen des Barkeepers, Restaurant-Kellner/innen, Bar-Kellner/innen, Barkeeper/innen, Chefköche oder -köchinnen, sowie dessen Stellvertreter und Küchenhilfen, Konditor, Spülkräfte, Stewards/Stewardessen, Haushälter/innen, Rezeptionist/innen und Rezeptionsassistent/innen, Gepäckträger/innen, Techniker/innen, Fitnesstrainer/innen, Museumsführer/innen und Supermarktkassierer/innen.

Arbeitgeber sind zahlreiche Hotelketten in der Gegend

Zu der Jobbörse am Freitag (13.2.) haben sich 21 lokale Arbeitgeber angemeldet:

Teilnehmende Arbeitgeber bei der Jobbörse in Cala Millor / Consorci de Turisme Cala Millor

Am besten vorher anmelden

„Es ist nicht verpflichtend, sich anzumelden, man kann auch spontan teilnehmen. Aber wir empfehlen es, sich einzuschreiben, da wir die Daten auch an die Arbeitgeber weitergeben", erklärt Alvarez. Zur Anmeldung geht es hier. Die Jobbörse steht jedem offen, man sollte aber möglichst bereits Spanisch sprechen, um sich mit den Arbeitgebern gut verständigen zu können.