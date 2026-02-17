36 Unternehmen und 1.253 freie Stellen: Hier gibt es Chancen für Jobsuchende auf Mallorca

Arbeitssuche leicht gemacht auf Mallorca: 1.253 Stellen vor allem in der Tourismusbranche vermittelt dieser Tage PalmaActiva, die Beschäftigungsagentur der Stadt Palma. Los ging es am Montag (16.2.). Eine Frau aus Ecuador, die gekommen war, erzählte dem "Diario de Mallorca": „Ich habe in Küchen gearbeitet und geputzt. Ich bin nach Mallorca gekommen, weil ich für meine Kinder eine bessere Zukunft wollte – und es ist nicht leicht, bei null anzufangen. Dass hier Unternehmen an einem Ort zusammenkommen, spart uns Zeit und Geld für Fahrten. Es ist eine Chance, wieder aus dem Loch herauszukommen.“

Die Arbeitsvermittlung wird als „Mes del Empleo“ (Monat der Arbeit) bezeichnet – eine Initiative der Stadt Palma, die Arbeitssuchende direkt mit 36 Unternehmen zusammenführt. Insgesamt werden 1.253 Stellen angeboten.

19 Termine für Kurzinterviews

Das Programm läuft vom 16. Februar bis zum 20. März und umfasst 19 Termine. Ziel ist es, Auswahlverfahren zu beschleunigen – durch persönliche Kurzinterviews zwischen Bewerbern und Personalverantwortlichen. Zur Veranstaltung kamen Menschen mit sehr verschiedenen Hintergründen. Viele haben bislang vor allem befristet gearbeitet und hoffen auf eine feste Stelle.

Darum ging es auch María Fernanda: Die Kolumbianerin, die seit Jahren auf Mallorca lebt, war froh über die Möglichkeit, bei PalmaActiva direkt mit Unternehmen ins Gespräch zu kommen. „Ich habe in der Reinigung gearbeitet und ältere Menschen betreut. Dass wir direkt mit den Unternehmen sprechen können, gibt uns mehr Vertrauen“, erklärte sie. Oft bringe es „gar nichts, Lebensläufe zu verschicken“ – in der Agentur werde man „wenigstens angehört“.

Nächste Termine

Die Treffen finden in der Zentrale von PalmaActiva im Carrer Socors, 22, statt – jeweils von 9 bis 14.30 Uhr, mit unterschiedlichen Einlass-Zeitfenstern. Die teilnehmenden Unternehmen sind jeweils nur an einem Tag vor Ort und müssen für 2026 mindestens zehn offene Stellen anbieten. Außerdem sind sie verpflichtet, mit jedem Kandidaten ein kurzes Gespräch zu führen. Beim ersten Termin waren die beiden Hotelketten Barceló Hotels und Helios Hotels dabei – sie führten Interviews mit rund 350 Personen.

In den kommenden Tagen sind unter anderem folgende Firmen vorgesehen: Die Reinigungsfirma Polarier und der Getränkegroßhandel Voldis (Dienstag, 17. Februar), die Reinigungsfirma Kairos sowie die Tankstellenkette Matas y Campins Suministros (Donnerstag, 19. Februar) und die Mietwagenfirmen Proa Group sowie Record Go (Freitag, 20. Februar). Arbeitssuchende müssen sich für jeden Termin hier anmelden und innerhalb ihres gebuchten Zeitfensters erscheinen. Sollten Plätze frei bleiben, ist eine Anmeldung auch kurzfristig vor Ort an den von der Organisation bereitgestellten Computern möglich. /slr