Leben und arbeiten in Cala Ratjada? Diese Jobmesse könnte der Einstieg sein

Unternehmen aus Hotel-, Tourismus- und Dienstleistungsbranche suchen bei der Jobmesse im Urlauberort an der Nordostküste den direkten Kontakt zu Bewerbern. Hier lernen sie auch, ihren Lebenslauf an spanische Vorgaben anzupassen

Die Meerespromenade von Cala Ratjada. Wer hat Lust, hier zu arbeiten?

Sophie Mono

Sophie Mono

Als Urlaubsort ist Cala Ratjada im Nordosten von Mallorca unter Deutschen beliebt. Wer sich vorstellen kann - zumindest während der Urlaubersaison - in dem Küstenort zu leben und zu arbeiten, der kann am kommenden Freitag (13.3.) bei der örtlichen Jobmesse Kontakte knüpfen.

Ein Netzwerk aufbauen

Es ist das dritte Jahr in Folge, dass das Rathaus gemeinsam mit zahlreichen ansässigen Unternehmen die "Fira de l'Ocupació" organisiert. Wie es auf der Website der Gemeinde heißt, sollen durch die Veranstaltung Unternehmer und Arbeitssuchende zueinander finden. Sowohl Interessenten, die ganz neu in den Arbeitsmarkt einsteigen wollen, als auch solche, die ihre berufliche Situation verbessern möchten, könnten hier wichtige Connections aufbauen.

Los geht es im großen Saal des Gemeindezentrums "Cap Vermell", in dem auch die Stadtbücherei untergebracht ist (direkt an der Einkaufsstraße Avinguda Cala Agulla 50). Während des gesamten Tages, von 10 bis 18 Uhr, können die Besucher die Stände der teilnehmenden Unternehmen besuchen, sich aus erster Hand über die offenen Stellenangebote informieren und vor Ort Vorstellungsgespräche führen. Tipp: Möglichst viele Kopien des Lebenslaufes mitnehmen - auch diese werden dort gerne entgegengenommen.

Lebenslauf-Beratung

Wie bereits bei den früheren Ausgaben der Messe nehmen vor allem Unternehmen aus der Hotel-, Tourismus- und Dienstleistungsbranche teil, darunter sowohl kleinere Betriebe aus dem Ort selbst als auch größere Hotelketten mit mehreren Standorten.

Ebenfalls hilfreich: In einem Bereich der Messe wird zwischen 9.30 und 13.30 Uhr eine Lebenslauf-Beratung angeboten. Gerade für Deutsche, die sich noch nicht mit den hiesigen Gepflogenheiten auskennen, eine gute Möglichkeit, sich einzufinden. Auch hier sollten die Teilnehmer am besten bereits einen Lebenslauf und ein Foto von sich mitbringen.

Neben Cala Ratjada stehen auch die anderen Orte, die zur Gemeinde Capdepera gehören, im Mittelpunkt der Jobmesse: Capdepera selbst sowie Font de Sa Cala, Canyamel und Cala Mesquida.

