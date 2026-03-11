150 Stellen zu besetzen: Wer will bei der bekannten Hotelkette Iberostar auf Mallorca arbeiten?
Iberostar lädt derzeit in Palma, Manacor, Palmanova und Alcúdia wieder zu seinen Job Days ein und sucht unter anderem Personal für die Bereiche Rezeption, Küche und Restaurants
Die mallorquinische Hotelkette Iberostar lädt auf Mallorca zu einer neuen Ausgabe ihrer Job Days ein. Bei den Terminen und Auswahlrunden sollen bis zu 150 Fachkräfte für verschiedene Hotels der Insel gefunden werden. Die zu besetzenden Stellen verteilen sich auf verschiedene Bereiche, darunter Küche, Rezeption, Zimmerdienst, Bars, Restaurants und technische Dienste. Geplant dafür sind im März und April mehrere Auswahlrunden in verschiedenen Orten auf Mallorca.
In diesen Gemeinden werden die Angestellten arbeiten
Iberostar ist längst nicht das einzige Unternehmen, das derzeit schon Angestellte für die Saison 2026 sucht. Dieser Tage fanden an verschiedenen Orten Jobbörsen statt.
Nach den ersten bereits abgehaltenen Terminen in Palma, Manacor und Cala Millor sucht Iberostar nun erneut, noch intensiver in verschiedenen Gemeinden auf Mallorca nach Personal. Die angebotenen Stellen stehen im Zusammenhang mit Hotels in Gebieten wie der Playa de Palma, Calvià, Alcúdia und auch im Südosten Mallorcas, einem der wichtigsten Tourismusgebiete der Inselgruppe.
Iberostar erklärte, dass die Auswahltage Teil der Unternehmensstrategie seien, qualifizierte Fachkräfte anzuziehen und Beschäftigung auf den Balearen zu schaffen. Der Fokus liege neben der Einstellung neuer Mitarbeiter auch auf deren Aus- und Weiterbildung sowie internen Aufstiegsmöglichkeiten, heißt es weiter.
Die Daten und Orte der Job Days
März
- 11. März in Palma – Cruz Roja, Avenida Arquitecte Bennàssar, 73
- 12. März in Palma – PalmaActiva, Carrer Socors, 22
- 24. März in Manacor – Espai na Camela, Carrer Tia de sa Real, 3
- 31. März in Palmanova – IFOC (Instituto de Formación y Ocupación de Calvià) Calvià, Carrer Diego Salvà Lezaún, 2
April
- 14. April in Alcúdia – Iberostar Waves Playa de Muro, Avenida de s'Albufera, 8
- 17. April in Palma – Cruz Roja, Avenida Arquitecte Bennàssar, 73
- 21. April an der Playa de Palma – Iberostar Waves Cristina, Carrer Bartomeu Xamena
So können Sie sich einschreiben
Wer an einem der Auswahlverfahren teilnehmen möchte, kann sich über das Beschäftigungsportal von Iberostar anmelden, auf dem die jeweiligen Links zu den einzelnen Terminen und die verfügbaren Stellen veröffentlicht wurden. Im Fall des gemeinsam mit dem IFOC Calvià organisierten Job Days muss die Anmeldung über das Jobportal des IFOC erfolgen.
Iberostar beschäftigt weltweit nach eigenen Angaben mehr als 35.000 Mitarbeiter aus 95 Nationen. Auf Mallorca eröffnete die Kette erst 2025 ihr neustes Hotel auf der Insel, das Iberostar Selection Es Trenc. Es ist bereits das 16. Gästehaus des Unternehmens der Familie Fluxà. /sw
