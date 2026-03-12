Wie viel es kostet, auf Mallorca eine Bar oder ein Restaurant zu eröffnen - und welche Fallen lauern

Nicht nur bei der Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“ ist es ein Klassiker: Bei vielen Mallorca-Neu-Auswanderern steht die Eröffnung einer Bar oder eines Restaurants ganz oben auf der Wunschliste. Doch einfach ein Lokal anmieten oder bereits bestehende Räumlichkeiten übernehmen und sie nach eigenen Wünschen gestalten, ist nicht.

Vom Experten absegnen lassen

Noch bevor man ein Lokal übernimmt, sollte man mit einem zugelassenen Architekten oder Industrie- oder technischen Ingenieur eine Begehung machen und ihm schildern, was man in den Räumlichkeiten vorhat. „Er fertigt dann eine Studie an und sagt einem, ob es realistisch ist oder nicht, und was man gegebenenfalls verändern müsste, um die gewünschte Lizenz zu bekommen. Vielleicht rät er einem auch, dass man statt dem geplanten Restaurant besser eine Cafetería macht. Die Auflagen dafür sind weniger streng. Da man in einer Cafetería nur Essen aufwärmen und nicht kochen darf, braucht man etwa keine Küche und die damit verbundenen Vorkehrungen“, weiß Mark Wycislik, der in verschiedenen Gemeinden Lokale betreibt und für jedes einzelne von einem Experten ein eigenes technisches Projekt (projecto de actividad) hat erstellen lassen. Im besten Fall sei der Fachmann aus der Gegend und kenne die Gesetzeslage bezüglich der in der jeweiligen Gemeinde geltenden Bau-, Brandschutz-, Barrierefreiheits-, Belüftungs- und Schallschutzvorschriften daher schon genau.

Unterschiede in den Gemeinden

Sie unterscheiden sich von Gemeinde zu Gemeinde sehr, weiß Wycislik, der seine Lokale in Son Servera, Sant Llorenç des Cardassar und Manacor betreibt. „Das Rathaus von Manacor hat von mir für die Restobar in Porto Cristo zwei behindertengerechte Toiletten gefordert, jeweils eine für Männer und Frauen, Sant Llorenç und Son Servera nicht. Dabei handelt es sich bei allen Lokalen um Restaurants“, sagt er. Ob Konzepte und Pläne für Brandschutz, Strom, Gas, Wasser, Lüftung oder Barrierefreiheit: Der erfahrene Gastronom empfiehlt dringend, alles von derselben Person machen zu lassen und nicht auf verschiedene Dienstleister zurückzugreifen.

Häufig hätten ortsansässige Ingenieure oder Architekten bereits Kontakte zu den jeweiligen Rathäusern, wodurch der Antrag schneller genehmigt werde. Zudem erfahren sie oft früher, ob es beispielsweise Pläne der Gemeinde für Bauarbeiten gibt, die künftig rund um das Lokal durchgeführt werden sollen. „Vielleicht wird die Straße irgendwann neu gemacht und die Bewirtung der Außenbereiche verboten“, merkt Wycislik an.

Kellner auf Mallorca. / Foto: Ramon

Genau prüfen, was die Lizenz beinhaltet!

Am einfachsten ist es, wenn der Vorbetreiber bereits eine Lizenz für die Art von Geschäft besitzt, die man selbst eröffnen will, zum Beispiel eine Restaurant-Lizenz. Marion Pfaff alias Krümel, die in Peguera bald zwei Lokale betreibt, rät Bar- und Restaurant-Betreibern dennoch dringend, ganz genau zu prüfen, was die Lizenz des Vorbetreibers genau beinhaltet. Im Fall ihres „Schatzi“, das sie im Frühjahr in einem ehemaligen Restaurant eröffnen wird, sei die Nutzung der Kellerräume etwa nicht eingetragen gewesen. Pfaff baut das Lokal am Boulevard derzeit komplett um.

„Wenn man keine großartigen Veränderungen vornehmen will, nur streicht oder die Deko verändert, kann man meistens einfach weitermachen, nachdem man die Lizenz auf den neuen Betreiber übertragen hat“, weiß Wycislik, der das Lokal dennoch auch in diesem Fall von einem Ingenieur inspizieren lassen würde. Die für Betreiber zu erfüllenden Auflagen seien in den vergangenen Jahren auch wegen EU-Vorgaben zunehmend strenger geworden. Wer sich nicht an sie hält, riskiert hohe Bußgelder.

Achtung in Palma

In einigen Gebieten, in denen es schon viele Restaurants, Bars oder auch andere Geschäfte gibt – allen voran in Palma – gelten zudem besondere Restriktionen. Wer dort kein bereits bestehendes Lokal übernimmt, muss sich den Traum von der Auswanderer-Bar oder dem -Restaurant womöglich abschminken. In Palmas Viertel Santa Catalina, auf der Gastromeile Carrer Blanquerna oder auch rund um den Rathausplatz Plaça Cort etwa darf es laut einem in Palma ansässigen Ingenieur, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, in einem Radius von 50 Metern nur maximal drei Lokale und Geschäfte geben. „Bürogebäude etwa zählen nicht dazu. Es muss sich um für die Öffentlichkeit zugängliche Geschäfte oder Lokale handeln“, detailliert der Experte.

Wer vor der Eröffnung noch größere Umbauarbeiten machen muss oder will, muss beim jeweiligen Rathaus im Vorfeld Bescheid sagen (comunicación previa) und eine Baugenehmigung (licencia de obras) einholen. In Palma ist das bei Bauarbeiten ab 3.000 Euro der Fall. Spätestens 15 Tage nach Einreichung des Antrags darf man in Palma mit dem Umbau beginnen.

Ist alles fertiggestellt, kann man beim Rathaus das endgültige Projekt einreichen, um die Betriebsgenehmigung (licencia de actividad) zu beantragen. In Wycisliks Fall hat seine gestoría das zusammen mit dem von ihm beauftragten Ingenieur erledigt.

Die Lizenz für die Terrassen-Bewirtung muss man oft separat beantragen. / Mark Wycislik

So hoch sind die Bearbeitungsgebühren

Die Bar- oder Restaurant-Betreiber müssen dann noch verschiedene Bearbeitungsgebühren (tasas) begleichen. „Für die Baugenehmigung kann man, je nach Abfällen, die generiert werden, mit 200 bis 800 Euro rechnen. Für die Betriebsgenehmigung um die 400 Euro“, erklärt der Ingenieur aus Palma. Hinzu kommen die Honorare der Architekten, Ingenieure und gegebenenfalls der gestoría. „Bei uns berechnet sich das Honorar für die Betriebsgenehmigung nach der Größe des Lokals“, sagt der Ingenieur. Man müsse etwa zwischen 1.500 und 2.500 Euro einkalkulieren.

Sein Lokal eröffnen darf man nach Bezahlen der Gebühren schon, wenn der zuständige Ingenieur oder Architekt die sogenannte declaración responsable eingereicht hat. „Damit bestätigt er gegenüber dem Rathaus unter anderem, dass er die gültigen Vorschriften und Auflagen kennt“, erklärt der Ingenieur. Wenn sich bei einer Inspektion später herausstelle, dass etwa eine Rampe fehlt, attestieren die Verantwortlichen vom Rathaus einen Mangel (deficiencia) und setzen dem Betreiber eine Frist, innerhalb derer er den Mangel beheben muss.

Terrassen-Lizenz beantragen

Nicht immer kann man den Terrassenbereich vor einem Lokal einfach so nutzen. „Wenn er auf einem öffentlichen Bürgersteig liegt, muss man für die Nutzung beim Rathaus eine separate Genehmigung beantragen“, sagt der Ingenieur. Wenn die Bar am Meer oder an der Promenade liegt, kann es sein, dass sich das Rathaus noch mit der Küstenschutzbehörde in Verbindung setzen muss.

Die Betriebsgenehmigung (licencia de actividad) ist dann meistens zehn Jahre gültig – allerdings entscheidet der Pachtvertrag darüber, wie lang der neue Pächter das Lokal tatsächlich betreiben kann. Nach zehn Jahren muss es sich ein Experte ansehen und überprüfen, welche Gegebenheiten dort mittlerweile vorherrschen (Revisión Técnica Periódica de Actividades). Dann wird der Folgeantrag erneut beim jeweiligen Rathaus eingereicht und eine Verlängerung der Lizenz beantragt. Im Rathaus Palma liegt die Bearbeitungsgebühr laut dem Ingenieur dafür um die 200 Euro. Die gestorías kümmern sich dann noch um andere trámites wie etwa die Einschreibung der Aktivität beim Inselrat unter diesem Link.