Arbeitsministerium gibt bekannt: Nie gab es so wenige Arbeitslose auf Mallorca wie zu diesem Zeitpunkt

Immer mehr Menschen auf Mallorca finden eine Arbeit. Die Arbeitslosenzahlen sanken von Februar auf März um 818 Personen auf den Balearen. Das entspricht drei Prozent. Noch besser sieht es im Vergleich zum Jahr 2025 aus. Dort sank die Anzahl um 2.338 Personen, was 8,1 Prozent ausmacht. Das geht aus der am Montag (6.4.) veröffentlichten Statistik des spanischen Arbeitsministeriums hervor.

Insgesamt suchen derzeit noch 26.518 Personen auf den Balearen offiziell einen Job. Seit Beginn der Statistikaufzeichnung im Jahr 1996 war diese Zahl im März noch nie so niedrig.

In welchem Sektor die meisten Leute einen Job suchen

Mit 19.462 Personen kommen die meisten Arbeitslosen aus dem Sektor der Dienstleistung. Im Baugewerbe sind es 3.067 Arbeitslose, 321 in der Landwirtschaft und 1.189 in der Industrie.

Mit 15.156 sind mehr Frauen auf Jobsuche auf Mallorca und den Nachbarinseln als Männer (11.362). Der Anteil der unter 25-Jährigen liegt bei 3.492 Personen, der Anteil an Ausländern bei 5.782 Personen.

Im März wurden 32.805 neue Arbeitsverträge ausgestellt, wovon 23.389 unbefristet sind. Der Rest sind Saisonverträge.