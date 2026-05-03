Sich etwas dazu verdienen: Hier gibt es auf Mallorca „Minijobs“

Sie studieren auf Mallorca oder haben aus anderen Gründen noch Kapazitäten, sich etwas dazuzuverdienen, etwa als Event-Hostess, Babysitter, Aushilfe im Gaststättengewerbe oder Nachhilfe-Lehrer? Wir zeigen auf, wo Sie solche Jobs auf Mallorca finden und selbst Ihre Dienste anbieten können.

Event-Agenturen

Ob während eines mehrtägigen Ärzte-Kongresses, eines Konferenztages oder eines Firmen-Events: Event-Hostessen werden auf Mallorca das ganze Jahr über gebraucht. Seit mittlerweile über 25 Jahren im Geschäft ist etwa die Event-Agentur Azafatas y Traducciones Apunto mit Sitz in Palma. Hier bewerben sich laut der Aussage eines Mitarbeiters allen voran Studenten, mehr weibliche als männliche. Zu den zu erfüllenden Voraussetzungen gehören neben der Volljährigkeit gezwungenermaßen auch Englisch-Kenntnisse. „Deutsch ist ein Plus“, so der Mitarbeiter weiter. Zudem sollten Bewerber extrovertiert sein und lösungsorientiert arbeiten können. „Die Hostessen müssen schließlich mit anderen Menschen interagieren.“

Interessenten können sich über die Website (azafatasapunto.net) melden, werden in einem nächsten Schritt dann zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Je nach Zeitpunkt im Jahr und Bedarf an Hostessen wird man schneller oder langsamer zum Vorstellungsgespräch eingeladen. „Es ist nicht dasselbe, wenn man 15 Hostessen für einen Kongress braucht oder zwei für eine Konferenz“, so der Mitarbeiter. Passen die Bewerber zum Unternehmen, nimmt Letzteres sie in die Datenbank auf und meldet sich dann auch für künftige Events wieder bei ihnen.

Weitere Event-Agenturen, bei denen Sie anfragen können, sind Pinup Azafatas y Eventos (pinupazafatas.com) oder auch Hexel Hostesses (agenciahexel.com).

Superprof

Spanisch, Katalanisch, Französisch, Mathe, Chemie, Hausaufgabenhilfe, Personal Training, Tennis, Klavier, Gesang, Gitarre oder Programmieren: Die aus Frankreich stammende Plattform Superprof (superprof.es) verbindet Nutzer, die etwas lernen wollen, mit denen, die es ihnen beibringen können. Seit 2015 gibt es die Plattform auch für Spanien, ein Jahr später erschien die Version für Deutschland.

Als Lehrerin oder Lehrer anmelden kann sich jeder, auch ohne entsprechende Ausbildung oder Studium. „Wir haben sowohl professionelle Lehrkräfte als auch Leute, die etwa Hobbyfotografen sind, und anderen ihre Kenntnisse vermitteln wollen“, sagt Rebeca Zapata, Community Managerin von Superprof für Spanien und Lateinamerika.

Wer anderen etwas beibringen will, kann sich kostenlos einschreiben. Schüler müssen, um auf die Datenbank zugreifen zu können, eine Gebühr zahlen.

Die Lehrer entscheiden dann selbst, ob sie persönliche Nachhilfestunden vor Ort (presencial) oder Online-Unterricht (en línea) anbieten und auch, ob die erste Stunde kostenlos ist.

Webel

„Webel“, was es als App, aber auch Website gibt, bringt Suchende und Dienstleister zusammen, ob in den Bereichen Handwerk, Baby- oder Dog-Sitting, Nachhilfe, Pflege von Personen oder Reinigung. Wer Dienstleistungen anbieten will, muss unter „Perfil“ auf „Cambiar a versión profesional“ klicken. Die Sprache lässt sich auf Spanisch oder Englisch einstellen. Einige der Hauptkategorien auf der Hauptbenutzeroberfläche haben weitere Unterkategorien. Nachdem man sich ein Profil samt Beschreibung für die verschiedenen Bereiche angelegt hat, wird man benachrichtigt, wenn jemand einen Babysitter, Nachhilfelehrer oder eine Pflegekraft sucht.

Für den zu erledigenden Dienst kann man einen Preis festlegen, von dem dann noch eine Vermittlungsprovision abgeht. Ist das Gegenüber interessiert, kann der Nutzer mit ihm chatten und Details festlegen. Achtung: Jegliche Versuche, dass Dienstleister und Suchende sich per Chat verabreden und die Plattform letztlich außen vor lassen, dürften scheitern. Versucht man etwa, eine Telefonnummer anzugeben, wird die Nachricht geblockt. Bezahlt wird dann über die App. Auch derjenige, der den Dienst bucht, muss eine geringe Gebühr abdrücken.

Whatsapp-Kanäle und -Gruppen

Auf dem WhatsApp-Kanal „Ofertas De Empleo Islas Baleares“ sammelt eine Privatperson aktuelle Ausschreibungen. Über 11.000 Menschen folgen dem Kanal. Täglich gehen neue Angebote ein. Dem Kanal „Ofertas Trabajo Mallorca“ folgen sogar über 25.000 Menschen. Auch hier trudeln täglich Angebote ein. In beiden Gruppen muss man die ofertas genau durchforsten, da es sich oft um Vollzeit-Stellen handelt.

Neben den Kanälen gibt es spezifischere WhatsApp-Gruppen, in denen man teils auch Gesuche posten darf: „Ofertas empleo y formación mallorca 2 y documentos encontrados“, „Servicios de instalaciones en el hogar y mecanía de coches y motos“ oder „Servicios de cuidado de personas mallorca“.

Facebook-Gruppen

Bei Facebook gibt es sowohl Gruppen mit inselweiten Angeboten auf Spanisch oder Englisch (Bolsa de Trabajo Mallorca, Ofertas y demandas de empleo Mallorca, Living and working in Mallorca, Mallorca Job Offers, Job Vacancies in Mallorca, Temporary jobs – Mallorca) als auch auf Deutsch (Mallorca Jobbörse, Job Börse Mallorca oder Arbeit für Deutsche/ Österreicher/Schweizer auf Mallorca). Daneben hat fast jede Gemeinde oder sogar jeder Ort eigene Gruppen (Bolsa de trabajo Calvià oder Trabajo en Ca’n Picafort y alrededores). Da in den Gruppen größtenteils Vollzeit-Angebote zu finden sind, muss man sich etwas durchscrollen. Die Angebote dabei nach den jüngsten Veröffentlichungen filtern. Bei der MZ-Recherche finden sich etwa Jobs als Promoter oder Flyer-Verteiler.

Au-pair- oder Babysitter-Jobs finden sich in den Gruppen „Holiday Nannies In Mallorca 2026“ und „Au pair in Palma de Mallorca“. Wer speziell im Gaststättengewerbe eine Tätigkeit sucht, kann sich in der Gruppe „Trabajo Empleo Hosteleria Mallorca“ umsehen. Wer will, kann in den Gruppen ein Gesuch posten.

A Fuego Lento

Ebenfalls Jobs nur im Bereich des Gaststättengewerbes auf Mallorca listet die Website afuegolento.com auf. Einfach in die Suchmaske Mallorca eingeben. Wer die einzelnen Einträge anklickt, findet in der Spalte rechts die Stundenanzahl der jeweiligen Tätigkeit. Bei der MZ-Recherche taucht etwa ein Job als Tellerwäscher mit 20 Wochenstunden bei der Grup Santi Taura auf.

Herkömmliche Portale

Auch bei den gängigen Job-Portalen kann man mit etwas Geduld fündig werden. Unsere Tipps: Bei Infojobs „trabajo a tiempo parcial“ eingeben und „Baleares“ anwählen. Dort tauchen dann etwa Jobs als Verkäufer mit 15 Stunden bei Camper auf oder solche als Event-Hostess im Auditorium.

Bei Jobtoday kann es auch hilfreich sein, anzugeben, dass man keine Vorerfahrung hat, damit vor allem geringfügige Beschäftigungen auftauchen. Zudem könnte man etwa in der Rubrik „Eventos y Promociones“ suchen. Auch hier findet man etwa Jobs als Nachhilfelehrer oder für studentische Tätigkeiten.

Bei Indeed kann man etwa „Trabajo para estudiantes“ anklicken und findet in diesem Bereich Angebote im Bereich Influencer Marketing bei der bekannten Hotelkette Meliá.

Bei LinkedIn kann man „halbtags“ anwählen und findet dann bei „Jobsammlungen erkunden“ Tätigkeiten. Auch die Kategorien „Freelance“ oder „Teilzeit“ sind wählbar.

Auch durch die deutschsprachige Plattform Mallorca Zero kann man sich scrollen. Kategorien oder Filter gibt es hier keine. Gesucht wird in einer Anzeige zwei- bis dreimal pro Woche eine Moderatorin für einen You- Tube-Kanal oder auch ein Content Creator.

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