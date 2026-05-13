Die Nacht kostet 2.500 Euro: Wer will in Mallorcas neuestem Luxushotel arbeiten?
Das Mandarin Oriental Punta Negra in Costa d'en Blanes sucht kurz vor der Eröffnung am 1. Juni noch nach Personal. So können Sie sich bewerben
In Costa d'en Blanes im Südwesten von Mallorca steht nach einer langjährigen Umgestaltung und bereits zwei Terminverschiebungen am 1. Juni die Neueröffnung des Fünf-Sterne-Luxushotels Mandarin Oriental Punta Negra bevor. In der Hochsaison kostet ein Doppelzimmer in der Unterkunft der in Hongkong beheimateten Luxushotelkette Mandarin Oriental mit Frühstück auch mal 2.500 Euro. Bei einem Bewerbertag, den das IFOC Calvià in Zusammenarbeit mit dem Hotel organisiert, wird nun noch Personal gesucht.
Diese Daten beachten
Der Bewerbertag findet am 26. Mai in der Sala Palmanova (C/. Diego Salvà Lezaún, 2) im IFOC Calvià in Palmanova statt. Anmelden kann man sich noch bis einschließlich 21. Mai, und zwar auf der Website des IFOC Calvià (bei "Jornadas Selección 2026"). Dort findet man für jeden Posten einen eigenen Eintrag, in dem auch das Gehalt angegeben ist. Bei vielen Tätigkeiten liegt das Jahresgehalt, wie ein MZ-Test zeigt, bei 25.000 bis 30.000 Euro.
Wichtig: Bewerber sollten ihren aktualisierten Lebenslauf zur Hand haben. Wer Hilfe dabei benötigt, kann beim IFOC telefonisch (971 13 46 13) oder per E-Mail (ocupacionifoc@calvia.com) einen Termin vereinbaren.
Wer auf der Website bei den einzelnen Einträgen nach unten scrollt, kann sich mit einem Klick auf "Enviar mi CV para esta oferta" einschreiben. "Solltest du in die engere Auswahl kommen, werden wir uns einige Tage vorher bei dir melden, um einen Termin für ein Vorstellungsgespräch am Dienstag, den 26. Mai, in der Sala Palmanova zu vereinbaren", schreibt das IFOC Calvià in seinem Post auf Facebook.
In diesen Bereichen wird Personal gesucht
Mitarbeiter werden derzeit noch in den verschiedensten Bereichen gesucht, unter anderem als:
- Küchenhilfe
- Spüler/in
- Hilfskellner/in
- Kellner/in
- Gepäckaufseher/in
- Reinigungskraft für Gemeinschaftsbereiche
- Zimmermädchen/Zimmerkellner
- Supervisor/in im Bereich Housekeeping
- Wartungstechniker/in
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