Der große MZ-Gehaltscheck: So viel (oder wenig) verdient man auf Mallorca im Vergleich zu Deutschland

Anderthalb Jahre ist der bislang letzte MZ-Gehaltscheck her. Zeit für eine Aktualisierung. An den grundsätzlichen Dingen hat sich wenig geändert. Auch 2026 kassieren deutsche Arbeitnehmer in vielen Berufen fast das Doppelte im Vergleich zu den mallorquinischen Kollegen.

In beiden Ländern sind die Gehälter zudem in der Regel um 1.500 bis 2.000 Euro gestiegen. Das dürfte allerdings kaum reichen, um die Inflation in diesem Zeitraum auszugleichen.

Meist fallen die Gehälter höher aus als im Tarifvertrag vereinbart

Die Werte für die spanische Seite der Tabelle entstammen größtenteils den Tarifverträgen der Branchen, bereitgestellt von Alejandro García von der Anwaltskanzlei Bufete Antonio Font. Es handelt sich um die Mindest-Jahresgehälter (brutto). In der Realität fallen diese durch individuelle Absprachen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie diversen Zuschlägen oft höher aus.

Bei den Berufen Briefträger, Hausarzt, Lehrer und Ministerpräsidentin stammen die Gehälter aus den öffentlichen Besoldungstabellen. Folglich handelt es sich um die Entlohnung von Beamten und nicht von Angestellten bei Privatunternehmen.

Die Gehälter in verschiedenen Berufen im Vergleich. / MZ

Auch hier gibt es zahlreiche Zuschläge, unter anderem eine Erhöhung je drei Jahre Berufszugehörigkeit, ein Zuschuss für Katalanischkenntnisse oder die Insellage, die noch nicht berücksichtigt sind.

Deutsche Werte aus dem Entgeltatlas

Die Werte für die deutschen Gehälter kommen aus dem „Entgeltatlas“, den die Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung stellt (web.arbeitsagentur.de/ entgeltatlas).

Von den drei online angezeigten Beträgen haben wir stets das „untere Quantil“ genommen, um einen Vergleich zum Mindesttarif auf Mallorca zu haben. Einen weiteren Gehaltsvergleich bietet das Statistische Bundesamt an (service.destatis.de/DE/gehaltsvergleich).

Bei einigen Berufsbezeichnungen ist die exakte Übersetzung schwierig. Beim Informatiker wird die Bundesagentur für Arbeit eine andere Berechnungsgrundlage gewählt haben. Anders lässt sich der krasse Anstieg nicht erklären.

Auch Lehrer verdienen auf Mallorca deutlich weniger als in Deutschland. / DM

Nur Schätzungen zum Durchschnittslohn

Zum derzeitigen Durchschnittslohn auf den Balearen gibt es nur Schätzungen der Gewerkschaften. Das spanische Statistikinstitut INE hinkt hinterher und wird in den kommenden Wochen die Daten für das Jahr 2024 veröffentlichen. Im Jahr 2023 verdienten Männer auf den Balearen 28.754 Euro, Frauen 26.260 Euro.

Laut der Gewerkschaft CCOO Illes Balears sind es auf den Inseln derzeit durchschnittlich 23.100 Euro Brutto-Jahresgehalt. Das reiche vorne und hinten kaum zum Leben. Die Gewerkschafter beziffern die jährlichen Kosten für ein würdiges Dasein auf Mallorca mit 31.646 Euro.

Das wären 8.546 Euro mehr als das Durchschnittseinkommen. Durch die Inflation seien die Preise auf der Insel allein binnen eines Jahres um 4.000 Euro gestiegen. Allein die Miete oder Hypothek fresse 78 Prozent des Gehalts auf.

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