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Hotelkette auf Mallorca führt 32-Stunden-Woche ein - aber nicht für alle Angestellten

MarSenses Hotels & Homes reduziert die Arbeitszeit für Beschäftigte ab 58 Jahren – sie erhalten dadurch 5,5 Stunden mehr Freizeit pro Woche

Die neue Regelung kommt älteren, in der Küche beschäftigten zugute.

Die neue Regelung kommt älteren, in der Küche beschäftigten zugute. / MARSENSES HOTELS

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Europa Press

Die mallorquinische Hotelkette MarSenses Hotels & Homes weitet ihre Regelung zur Arbeitszeitverkürzung aus. Künftig können auch Mitarbeiter der Küchenteams ab 58 Jahren ihre Wochenarbeitszeit auf 32 Stunden reduzieren, ohne dabei Gehaltseinbußen hinnehmen zu müssen.

Voraussetzung ist, dass die Beschäftigten seit mindestens drei Jahren für das Unternehmen tätig sind. Ihr Gehalt wird trotz der verkürzten Arbeitszeit weiterhin zu 100 Prozent gezahlt.

Schrittweise auf den Ruhestand vorbereiten

Durch die Maßnahme erhalten die betroffenen Küchenmitarbeiter nach Angaben des Unternehmens 5,5 Stunden zusätzliche Freizeit pro Woche. Eine entsprechende Regelung hatte die balearische Hotelkette zuvor bereits für ältere Beschäftigte im Bereich "Reinigung" eingeführt.

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Ziel sei es, die Arbeitsbedingungen an die letzte Phase des Berufslebens anzupassen und den Mitarbeitern einen schrittweisen Übergang in den Ruhestand zu ermöglichen. Gleichzeitig wolle das Unternehmen damit die Arbeit und Erfahrung älterer Mitarbeiter würdigen.

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