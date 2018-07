Teka entlässt die Hälfte seiner Belegschaft auf Mallorca

Jetzt steht es fest: Der Vorstand der Firma Teka wird 27 der verbleibenden 58 Mitarbeiter am Standort in Binissalem im Inselinneren von Mallorca entlassen. Das hat das Unternehmen jetzt in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Bereits im Juni hatte es Gerüchte darüber gegeben, dass der international agierende Konzern, der Sanitärsysteme herstellt, seine Belegschaft um die Hälfte verkleinern will.

Gehen müssen nun die Fabrikarbeiter in Binissalem. "Diese Maßnahme erlaubt es, dass Binissalem weiter der weltweite Vertriebssitz von Teka bleibt", heißt es in der Mitteilung. Die Bürokräfte werden weiter in Binissalem tätig sein.

Man habe sich mit Gewerkschaftsvertretern auf Abfindungszahlungen einigen können, die höher liegen, als die gesetzlich vorgeschriebenen. Zudem soll den scheidenden Mitarbeitern durch Weiterbildungskurse ermöglicht werden, sich neu zu orientieren. Die Arbeiter werden nach und nach bis Ende des Jahres entlassen.

Bereits im Jahr 2009 hatte Teka für Schlagzeilen gesorgt. Damals wurde 85 der damals noch 173 tätigen Mitarbeiter gekündigt. /somo