Baufirmen auf Mallorca geben Jobgarantie für Fachhochschul-Absolventen

Um in Fachkräfte zu investieren, gibt die Baubranche auf Mallorca eine Jobgarantie für Absolventen im Bauwesen. Wer den Titel der Formación Profesional de Grado Medio en Técnico en Construcción erreicht - einer Art Fachhochschulabschluss für Bau -, soll garantiert von einem der ansässigen Firmen angestellt werden. Ein entsprechendes Abkommen schlossen der balearische Bauunternehmerverband mit der Stiftung für Bauarbeiter (Fundación Laboral de la Construcción), wie am Dienstag (25.9.) bekannt wurde.

Das Fachhochschulstudium dauert zwei Jahre und umfasst 2.000 Unterrichtsstunden. Abgänger können entweder in der Baubranche einen Job finden oder an eine Universität wechseln, um sich weiter zu bilden. Die Bauunternehmen auf Mallorca suchen gut ausgebildete Arbeitskräfte. Der Einsatz neuer Baumaterialien und Techniken verlange in der Zukunft theoretisch und praktisch fundierte Kenntnisse. /tg