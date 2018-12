Juaneda-Gruppe auf Mallorca will 231 Klinik-Mitarbeiter entlassen

Die Juaneda-Gruppe auf Mallorca will in ihren Kliniken auf der Insel insgesamt 231 Personen entlassen. Das wurde am Donnerstag (8.11.) den Vertretern der Gewerkschaften mitgeteilt, die an den Verhandlungen über das Entlassungsverfahren beteiligt sind.

Ihren Job verlieren sollen 124 Angestellte in der Policlínica Miramar, 93 in der Clínica Juaneda sowie 14 in der Zentralverwaltung. Allerdings seien noch keinerlei Namen bekannt geworden, heißt es bei den Gewerkschaften. Insgesamt beträgt die Mitarbeiterzahl 1.149.

Den ERE, wie das Entlassungsverfahren zu reduzierten Abfindungen in Spanien heißt, hatte Grupo Juaneda vergangene Woche angekündigt. Man prüfe Protestaktionen, heißt es bei den Gewerkschaften. Während das Unternehmen beteuerte, dass die Entlassungen keine Auswirkungen auf die gesundheitliche Betreuung hätten, befürchten die Arbeitnehmervertreter eine Verschlechterung auch der Arbeitsbedingungen. /ff