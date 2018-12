Air Nostrum sucht auf Mallorca Kabinenpersonal

Die regionale Fluggesellschaft Air Nostrum, die zu Iberia gehört und vor allem zwischen Mallorca und den anderen Balearen-Inseln sowie dem spanischen Festland verkehrt, sucht neue Mitarbeiter in der Kabine. In einer Mitteilung der Airline heißt es, dass neues Kabinenpersonal gesucht wird, weshalb in den kommenden Tagen Vorstellungsgespräche in verschiedenen spanischen Städten stattfinden. So ist etwa am Mittwoch (12.12.) Palma de Mallorca an der Reihe.

Interessenten müssen zunächst online unter http://www.airnostrum.es/AirnostrumEmpleo/ die Maske ausfüllen und unter anderem einen Lebenslauf hochladen. Kommt der Bewerber für die Stelle infrage, ergeht eine Einladung zum Vorstellungsgespräch am Mittwoch in Palma. Wer das Vorstellungsgespräch sowie eine psychologische Eignungsprüfung, der kann sich für einen eineinhalbmonatigen Kurs zur Ausbildung einschreiben.

Voraussetzungen für den Job sind unter anderem fließende Spanisch- und Englisch-Kenntnisse. /jk