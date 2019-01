Deutsches Callcenter in Palma sucht unter neuem Namen 100 neue Mitarbeiter

Das große deutschsprachige Callcenter in Palma de Mallorca (ehemals CCES24) hat den Namen gewechselt, heißt jetzt Avedo und sucht für das Jahr 2019 neue Mitarbeiter. "Im aktuellen Jahr sollen weitere 100 Arbeitsplätze am Standort geschaffen werden. Unsere Jobs richten sich sowohl an erfahrene Kundenberater*innen als auch Quereinsteiger*innen", heißt es bei Avedo.

"Wir sind ein fester Bestandteil der Wirtschaft auf Mallorca und wollen unsere Präsenz hier ausbauen", wird Torsten Krause zitiert, Chief Executive Officer (CEO) der Ströer Dialog Group. "Wir suchen engagierte Mitarbeiter, die uns bei dem geplanten Wachstum unterstützen." Vom Standort Palma werden vor allem Kunden in den Branchen Telekommunikation und Versicherungen betreut.

Bei der Gründung im Jahr 2012 sorgte das Callcenter, damals unter dem Namen Communication Center España 24 (CCES24), für Schlagzeilen. Innerhalb kurzer Zeit wuchs die Zahl der deutsch- und meist mehrsprachigen Mitarbeiter auf über 500 Angestellte. Große Kunden waren zum Beispiel der Telekommunikationsdienstleister 1&1.

Im Jahr 2014 wurde der mallorquinische Standort in die DV-COM Gruppe verschmolzen und im April 2017 offiziell in DV-COM PMI umbenannt. Im Februar 2018 erfolgte die Zusammenführung mit der Ströer Dialog Group GmbH. Nun wurde das Center zum Jahreswechsel umbenannt und heißt nun offiziell Avedo Palma, S.A.U., wie das Unternehmen am Freitag (11.1.) mitteilte. Avedo beschreibt sich selbst als "einen der führenden deutschlandweiten Dialogmarketingspezialisten mit insgesamt 25 Call Center Standorten". Die Ströer Dialog Group, zu der das Unternehmen gehört, hat den Firmenhauptsitz in Leizpig. Avedo Palma ist ihr erster "Nearshore Standort". Zur Zeit würden dort über 300 Mitarbeiter beschäftigt. /tg