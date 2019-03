Großer Andrang bei Jobmesse in Palma de Mallorca

Mehr als 1.700 Personen haben am Mittwoch (6.3.) am ersten Tag der Jobmesse von Palma de Mallorca auf der Suche nach einer Stelle im Kongresszentrum vorbeigeschaut. Großer Andrang wurde auch am zweiten Tag der Fira de l'Ocupació am Donnerstag (7.3.) erwartet, die Zahl der Bewerber dürfte sich auf insgesamt mehr als 2.500 belaufen, heißt es im Rathaus.

Organisiert wird die Veranstaltung von der kommunalen Vermittlungsagentur Palma Activa, vertreten sind 51 Firmen mit insgesamt über 1.700 offenen Stellen. Während am Mittwoch (6.3.) die Hotellerie-Branche Stellen in Hotels und Restaurants im Angebot hatte, geht es am Donnerstag (7.3.) vor allem um Einzelhandel, Gesundheit, neue Technologien und Logistik.

Mit von der Partie sind folgende Arbeitgeber (SG = selección grupal /Gruppenauswahl):

Die Veranstaltung dauert jeweils von 9.30 Uhr bis 17 Uhr, Interessierte, die sich vorstellen und ihren Lebenslauf abgeben möchten, werden gebeten, sich vorab online anzumelden.