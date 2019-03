Großer Andrang bei Jobmessen auf Mallorca

Hunderte von Arbeitssuchenden haben sich am Donnerstag (21.3.) auf den beiden gleichzeitig stattfindenden Jobmessen in Marratxí und Calvià über freie Stellen auf Mallorca informiert.

Auf der "Fira de l'Ocupació" in Marratxí nahmen an der Jobmesse 29 Unternehmen teil, die insgesamt nach 450 neue Mitarbeitern suchen. Rund 800 Interessenten besuchten die Stände, verteilten ihre Lebensläufe und informierten sich bei parallel angebotenen Workshops über Tipps für die Jobsuche. 80 Prozent der Unternehmen sind im Ort Marratxí ansässig.

Auch die zum zweiten Mal stattfindende "Feria de Empleo y Emprendimiento" in Calvià war gut besucht. Auf die 485 freien Stellen bei insgesamt 24 verschiedenen Firmen bewarben sich hunderte von Teilnehmern. Dieses Jahr fand die Jobmesse an zwei verschiedenen Standorten statt. Die Infostände und Tische für die Vorstellungsgespräche waren am Donnerstag in der Mehrzeckhalle Galatzó in Santa Ponça aufgebaut. Am Freitag wurde das Event mit Workshops und Vorträgen im Saal in Palmanova fortgesetzt. /tg