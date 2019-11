Behörden wollen Arbeitszeiten auf Mallorca schärfer kontrollieren

Auch die Arbeitsbedingungen am Flughafen stehen im Fokus der Inspektionen.

Auch die Arbeitsbedingungen am Flughafen stehen im Fokus der Inspektionen. Foto: Ramon

Einen genauen Blick darauf, ob die vorgeschriebenen Arbeitszeiten eingehalten werden, will das balearische Arbeitsministerium im kommenden Jahr werfen. Das erklärte der Wirtschaftsmodell-Minister Iago Negueruela am Montag (18.11.). 2020 werde insgesamt nicht mehr kontrolliert als im aktuellen Jahr. Der Fokus der Inspektionen werde sich aber verschieben.

Seit 2019 sind Unternehmen in Spanien dazu verpflichtet, die genaue Arbeitszeit der Angestellten zu dokumentieren. Nun sollen die Inspekteure kontrollieren, wie das Gesetz umgesetzt wird, so Negueruela, der am Montag Besuch von der spanischen Generaldirektorin für Arbeitsinspektionen, Marisol Serrano, bekam.

Rund die Hälfte aller Inspektionen werden sich auf die Arbeitszeiten konzentrieren. Weitere Schwerpunkte der Kontrollen würden die Arbeitssituation am Flughafen, die Diskriminierung der Frau bei der Berechnung der Gehälter sowie die Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz. /tg